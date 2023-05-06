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В Приднестровье ветераны получили письма с именными поздравлениями президента России

В Приднестровье ветераны получили письма с именными поздравлениями президента России
фото: novostipmr.com

Приднестровские ветераны Великой Отечественной войны получают поздравления от Владимира Путина. Именные конверты представители российского посольства, Россотрудничества и Союза русских общин вручают лично адресатам в руки.

Это такая традиция – в преддверии самого главного для ветеранов праздника торжественно передавать поздравления от российского президента, передаёт novostipmr.com

«Сегодня мы начинаем такую традиционную ежегодную акцию, развозим поздравления, которые поступили из Москвы. Вот видите обратный адрес: Москва, Кремль. Для ветеранов это очень важно. Очень ждут они эти письма, каждый год радуются, некоторые удивляются, кто-то первый раз получает, кто-то звонит и спрашивает, где моё письмо? Многие собирают их», – рассказала глава Союза русских общин Виорика Кохтарева.

Первыми в этом году торжественные поздравления получили сёстры-блокадницы. Старшей, Елене Фёдоровна Чепуренко, скоро 88, младшей, Маргарите Фёдоровне Арещенковой, 86. Обе из Ленинграда, но уже давно тираспольчанки. В блокаду попали всей семьёй, когда сестрам было 8 и 6 лет. Бабушка вскоре умерла.

«Блокадники дожили до такого возраста, можете себе представить? 4 года мучений. Бабушка у нас умерла от голода, очень много погибло в Ленинграде людей от голода, особенно в первые годы, 41-42-й. Повально умирали. Не дай бог кому-нибудь пережить то, что пережил Ленинград. Немцы устроили нам настоящий геноцид», – говорит Маргарита Фёдоровна.

Для неё и сестры День Победы – не просто самый главный праздник, они называют его вторым днём рождения.

Владимиру Ивановичу Громову в этом году будет 97. Пулемётчик станкового пулемёта, он попал на войну в 43-м в 17 лет. Из всех своих наград больше всего дорожит орденом Славы III степени, а ещё – именным поздравлением от фронтового командарма Маршала Советского Союза Гречко к 30-летию Победы.

«Мы день Победы встретили за городом Ауце, это в лесу в Латвии, потихоньку жали группировку в Курляндии. Ночь, темно, под утро что такое: ракеты, стрельба идёт. Думали, что немцы, схватились за оружие, выскочили с шалашей, а тут штабисты: война окончилась. И тут мы начали смеяться, плакать», – рассказывал он гостям.

5 мая именные конверты получили 8 тираспольчан. А всего в Приднестровье поздравления от российского Президента передадут примерно 100 ветеранам Великой Отечественной войны.

фото: novostipmr.com

В Приднестровье ветераны получили письма с именными поздравлениями президента России

В Приднестровье ветераны получили письма с именными поздравлениями президента России

В Приднестровье ветераны получили письма с именными поздравлениями президента России

В Приднестровье ветераны получили письма с именными поздравлениями президента России

В Приднестровье ветераны получили письма с именными поздравлениями президента России
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
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