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Запись на Национальную программу изучения румынского языка стартовала в Молдове

Запись на Национальную программу изучения румынского языка стартовала в Молдове

Министерство образования сообщило о запуске национальной программы изучения румынского языка для нацменьшинств в Молдове.

«Эта программа предусматривает бесплатные курсы румынского языка для взрослых. Курсы предназначены для учителей и руководителей учебных заведений, а также для других людей, желающих выучить румынский язык», — цитирует заявление на пресс-конференции министра образования Анатолие Топалэ newsmaker.md

Записаться на сайте Миноборазования на курсы можно будет с 5 по 26 мая. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.

Если нет возможности зарегистрироваться онлайн, заинтересованные лица могут обратиться в учебное заведение, начиная со следующей недели. Там им помогут заполнить заявление, сказал Топалэ.

В министерстве напомнили, что курсы бесплатные и предназначены только для взрослых людей, желающих подтянуть знание языка или изучить его с нуля. Лекции будут организованы как онлайн, так и с физическим присутствием.

Ожидается, что за этот год программу пройдут более 2,5 тысяч педагогов, а также более 4 тысяч представителей других сфер деятельности: юстиция, медицина, искусство, госуправление, а также беженцы из Украины. По окончанию курсов всем участникам выдадут сертификаты, передаёт md.sputniknews

  • Сегодня, 08:44
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