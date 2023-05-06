Министерство образования сообщило о запуске национальной программы изучения румынского языка для нацменьшинств в Молдове.
«Эта программа предусматривает бесплатные курсы румынского языка для взрослых. Курсы предназначены для учителей и руководителей учебных заведений, а также для других людей, желающих выучить румынский язык», — цитирует заявление на пресс-конференции министра образования Анатолие Топалэ newsmaker.md
Записаться на сайте Миноборазования на курсы можно будет с 5 по 26 мая. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.
Если нет возможности зарегистрироваться онлайн, заинтересованные лица могут обратиться в учебное заведение, начиная со следующей недели. Там им помогут заполнить заявление, сказал Топалэ.
В министерстве напомнили, что курсы бесплатные и предназначены только для взрослых людей, желающих подтянуть знание языка или изучить его с нуля. Лекции будут организованы как онлайн, так и с физическим присутствием.
Ожидается, что за этот год программу пройдут более 2,5 тысяч педагогов, а также более 4 тысяч представителей других сфер деятельности: юстиция, медицина, искусство, госуправление, а также беженцы из Украины. По окончанию курсов всем участникам выдадут сертификаты, передаёт md.sputniknews