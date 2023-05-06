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Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполнили гимн Гагаузии

Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполнили гимн Гагаузии
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Популярные исполнители российской эстрады Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполнили гимн Гагаузии в контексте выборов башкана региона. Председатель партии «Шор» Илан Шор поблагодарил их за внимание, которое они уделяют отношениям с Республикой Молдова, передает locals.md

«Гагаузия будет краем мечты! Я благодарю своих добрых друзей Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова за восхитительно исполненный гимн Гагаузии. Я уверен, что в эти минуты каждый житель Гагаузии испытывает гордость за себя, за свою семью, за Гагаузию. Вместе с Евгенией Гуцул мы превратим Гагаузию в край мечты. Вместе мы победим!», – отметил Илан Шор.



Напомним, 30 апреля в Гагаузии прошли выборы башкана. Во второй тур прошли кандидат Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов (ПСРМ), и кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул. Разница между ними — 13 голосов. Второй тур пройдет 14 мая.

  • Вчера, 17:45
  • DTV
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