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С 1 января вступили в силу изменения в Закон «Об основах налоговой системы». Что нужно знать

С 1 января вступили в силу изменения в Закон «Об основах налоговой системы». Что нужно знать

С 1 января вступили в силу изменения в Закон «Об основах налоговой системы». Теперь плательщиками целевого сбора на благоустройство территории города, села, поселка являются собственники домовладений (квартир), находящихся как на территории села, так и на территории города. Указанный сбор не превышает 10 РУ МЗП в год с одного домовладения, сообщает Минфин ПМР.

Льгота

Целевой сбор не взимается в отношении тех объектов, в которых по месту жительства прописаны следующие лица, при этом одновременно являющиеся собственниками данных домовладений, а именно:

1) пенсионеры:

а) совместно с которыми в одном объекте не прописаны иные лица, кроме членов многодетной семьи или инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов до 18 лет или пенсионеров;

б) имеющие на своем содержании иждивенцев.

2) члены многодетных семей; несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой, попечительством.

3) инвалиды I, II групп, а также дети-инвалиды до 18 лет.

Инвалиды Великой Отечественной войны и участники боевых действий в период ВОВ также полностью освобождаются от уплаты целевого сбора (независимо от наличия прописки в домовладении, собственником которого они являются.

Размер целевого сбора с граждан на благоустройство территории города, села, поселка, установленный городскими (районными) Советами народных депутатов, рассчитывается с применением понижающего коэффициента 0,5 для лиц, являющихся собственниками домовладений, признанных в соответствии с действующим законодательством ПМР:

1) участниками боевых действий в войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР, указанных в разделе I Приложения к Закону ППМР «О социальной защите ветеранов войны»,

2) участниками боевых действий по защите ПМР,

3) участниками боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств.

В целях повышения эффективности работы по взиманию налоговых платежей с физических лиц Министерством финансов проводится работа по внедрению механизма по исчислению указанного целевого сбора. Теперь информация о начисленных суммах сбора будет доведена физлицам посредством ГУП «РРИЦ». Эта сумма будет включена в единый платежный документ, формируемый ГУП «РРИЦ», что позволит налогоплательщикам получать информацию о сумме сбора и осуществлять его оплату одновременно с иными коммунальными платежами.

Дополнительно обращаем внимание, что на данный момент к оплате будет отображена сумма сбора за текущий (2023) год, в дальнейшем в поле «Долг, в т. ч. пеня» будет отображена задолженность (при её наличии) за предыдущие периоды.

В соответствии с Решением соответствующего совета народных депутатов города (района) плательщиками целевого сбора являются физические лица – собственники домовладений (квартир).

Уплата данного сбора производится в размере и в сроки, указанные в следующей таблице:

С 1 января вступили в силу изменения в Закон «Об основах налоговой системы». Что нужно знать

Сбор уплачивается независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет. Лица, имеющие права на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

Возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм сбора производится в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Ответственность за полноту и своевременность уплаты целевого сбора в местный бюджет города (района) возлагается на физических лиц, являющихся плательщиками сбора.

По возникающим вопросам можно получить консультацию в территориальной налоговой инспекции:

Налоговая инспекцияпо г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101

(533) 9-74-18
(533) 9-56-65
(533) 7-42-52
(533) 9-45-89
(533) 9-53-45
(533) 9-60-84

Налоговая инспекция по г. Бендеры, ул. Калинина, 17

(557) 2-40-68
(557) 2-74-04
(557) 2-04-07
(557) 2-40-45
(557) 2-00-37

Налоговая инспекцияпо г. Слободзея и Слободзейскому р-ну, ул. Фрунзе, 10

(557) 2-40-58
(557) 2-47-64

Налоговая инспекция по г. Григориополь и Григориопольскому р-ну, ул. К. Маркса, 146

(210) 3-38-41

Налоговая инспекция по г. Дубоссары и Дубоссарскому р-ну, ул. Дзержинского, 4

(215) 3-30-24

Налоговая инспекция по г. Рыбница и Рыбницкому р-ну, ул. Кирова, 134/1

(555) 3-29-56

Налоговая инспекция по г. Каменка и Каменскому р-ну, пер. Солтыса, 2

(216) 2-16-79
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