С 1 января вступили в силу изменения в Закон «Об основах налоговой системы». Теперь плательщиками целевого сбора на благоустройство территории города, села, поселка являются собственники домовладений (квартир), находящихся как на территории села, так и на территории города. Указанный сбор не превышает 10 РУ МЗП в год с одного домовладения, сообщает Минфин ПМР.
Льгота
Целевой сбор не взимается в отношении тех объектов, в которых по месту жительства прописаны следующие лица, при этом одновременно являющиеся собственниками данных домовладений, а именно:
1) пенсионеры:
а) совместно с которыми в одном объекте не прописаны иные лица, кроме членов многодетной семьи или инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов до 18 лет или пенсионеров;
б) имеющие на своем содержании иждивенцев.
2) члены многодетных семей; несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой, попечительством.
3) инвалиды I, II групп, а также дети-инвалиды до 18 лет.
Инвалиды Великой Отечественной войны и участники боевых действий в период ВОВ также полностью освобождаются от уплаты целевого сбора (независимо от наличия прописки в домовладении, собственником которого они являются.
Размер целевого сбора с граждан на благоустройство территории города, села, поселка, установленный городскими (районными) Советами народных депутатов, рассчитывается с применением понижающего коэффициента 0,5 для лиц, являющихся собственниками домовладений, признанных в соответствии с действующим законодательством ПМР:
1) участниками боевых действий в войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР, указанных в разделе I Приложения к Закону ППМР «О социальной защите ветеранов войны»,
2) участниками боевых действий по защите ПМР,
3) участниками боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств.
В целях повышения эффективности работы по взиманию налоговых платежей с физических лиц Министерством финансов проводится работа по внедрению механизма по исчислению указанного целевого сбора. Теперь информация о начисленных суммах сбора будет доведена физлицам посредством ГУП «РРИЦ». Эта сумма будет включена в единый платежный документ, формируемый ГУП «РРИЦ», что позволит налогоплательщикам получать информацию о сумме сбора и осуществлять его оплату одновременно с иными коммунальными платежами.
Дополнительно обращаем внимание, что на данный момент к оплате будет отображена сумма сбора за текущий (2023) год, в дальнейшем в поле «Долг, в т. ч. пеня» будет отображена задолженность (при её наличии) за предыдущие периоды.
В соответствии с Решением соответствующего совета народных депутатов города (района) плательщиками целевого сбора являются физические лица – собственники домовладений (квартир).
Уплата данного сбора производится в размере и в сроки, указанные в следующей таблице:
Сбор уплачивается независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет. Лица, имеющие права на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимого имущества.
Возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм сбора производится в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Ответственность за полноту и своевременность уплаты целевого сбора в местный бюджет города (района) возлагается на физических лиц, являющихся плательщиками сбора.
По возникающим вопросам можно получить консультацию в территориальной налоговой инспекции:
Налоговая инспекцияпо г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101