Dnestr.TV

 
0

На 8 и 9 мая в Тирасполе изменят схему движения и парковки автотранспорта

На 8 и 9 мая в Тирасполе изменят схему движения и парковки автотранспорта

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в Тирасполе будет временно изменена схема движения и парковки автотранспорта, сообщает пресс-центр МВД ПМР

Запрещена парковка с 23:00 8 мая до 23:00 9 мая:

в сквере городского Дворца культуры и на площади им. А. В. Суворова,
в парковочном кармане Киноконцертного комплекса «Тирасполь» со стороны перекрёстка улиц Шевченко и Розы Люксембург (до окончания «Землянки»),
на ул. К. Либкнехта, в районе д. 159г и 159е.

Запрещено движение автотранспорта по ул. 25 Октября в границах от ул. Шевченко до пер. Днестровского:

частично с 23:00 8 мая до 23:00 9 мая (исключение для троллейбусов, маршрутных такси, спецтранспорта),
полностью (в том числе для общественного транспорта) с 08:30 до 10:30 и с 20:30 до 22:00 9 мая.

Проезд по мосту через р. Днестр будет перекрыт с 08:30 до 10:30 и с 19:30 до окончания мероприятий 9 мая (кроме спецтранспорта).

В Дубоссарах 9 мая во время проведения мероприятий будет ограничено движение транспортных средств у площади Победы.

С 09:00 до окончания мероприятий будет запрещён въезд на улицу Дзержинского с улиц:

Котовского,
Ленина,
Космонавтов.

С 18:00 до 23:30 площадь Победы перекроют по малому кругу от перекрёстка улиц Дзержинского – Котовского до перекрёстка улиц Дзержинского – Ленина.

Госавтоинспекция будет регулировать дорожное движение на указанных участках дорог.
  • Сегодня, 09:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна