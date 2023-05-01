В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в Тирасполе будет временно изменена схема движения и парковки автотранспорта, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Запрещена парковка с 23:00 8 мая до 23:00 9 мая:
в сквере городского Дворца культуры и на площади им. А. В. Суворова, в парковочном кармане Киноконцертного комплекса «Тирасполь» со стороны перекрёстка улиц Шевченко и Розы Люксембург (до окончания «Землянки»), на ул. К. Либкнехта, в районе д. 159г и 159е.
Запрещено движение автотранспорта по ул. 25 Октября в границах от ул. Шевченко до пер. Днестровского:
частично с 23:00 8 мая до 23:00 9 мая (исключение для троллейбусов, маршрутных такси, спецтранспорта), полностью (в том числе для общественного транспорта) с 08:30 до 10:30 и с 20:30 до 22:00 9 мая.
Проезд по мосту через р. Днестр будет перекрыт с 08:30 до 10:30 и с 19:30 до окончания мероприятий 9 мая (кроме спецтранспорта).
В Дубоссарах 9 мая во время проведения мероприятий будет ограничено движение транспортных средств у площади Победы.
С 09:00 до окончания мероприятий будет запрещён въезд на улицу Дзержинского с улиц:
Котовского, Ленина, Космонавтов.
С 18:00 до 23:30 площадь Победы перекроют по малому кругу от перекрёстка улиц Дзержинского – Котовского до перекрёстка улиц Дзержинского – Ленина.
Госавтоинспекция будет регулировать дорожное движение на указанных участках дорог.