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ГТК ПМР разъясняет: ключевые аспекты сбор-виньетки

ГТК ПМР разъясняет: ключевые аспекты сбор-виньетки

Государственный таможенный комитет ПМР, проанализировав поступившие с начала года обращения граждан, констатирует, что большая часть вопросов возникает у физических лиц в отношении оформления транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, с применением сбора-виньетки.

Как пишет пресс-служба ГТК Приднестровья, граждан волнует вопрос: «В случае истечения срока действия сбора-виньетки, может ли физическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, поместить транспортное средство под процедуру временного ввоза в особенном порядке, без фактического вывоза транспортного средства, например, на внутренних пунктах пропуска (ТПП «Ст. Тирасполь», ТПП «Почта»), таможнях?».

Учитывая ряд изменений на законодательном уровне, ГТК ПМР разъясняет следующее. С 1 апреля текущего года статья 132-7 Таможенного кодекса ПМР (далее ТК ПМР), регламентировавшая временный ввоз транспортных средств для личного пользования, исключена, и какие-либо специальные нормы, предусматривающие переходные положения, отсутствуют. В тоже время из содержания статьи 94 ТК ПМР следует, что подтверждение об уплате сбора-виньетки свидетельствует о нахождении транспортного средства иностранной регистрации c 1 апреля 2023 года под таможенной процедурой временного ввоза, примененной в особенном порядке, установленном статьей 94 ТК ПМР.

Согласно пункту 14 статьи 94 ТК ПМР временно ввезенное в особенном порядке транспортное средство может быть помещено под одну из таможенных процедур, предусмотренных ТК ПМР, без фактического вывоза такого транспортного средства с таможенной территории ПМР.

В отношении транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, ввезенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, таможенная процедура временного ввоза может быть применена с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Пунктом 1 данной статьи предусмотрено, что помещение транспортного средства под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке осуществляется путем таможенного декларирования действием.

Таможенное декларирование действием – форма явного (очевидного) таможенного декларирования транспортных средств, применяемая при их помещении под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке в соответствии со статьей 94 ТК ПМР, при которой физическое лицо освобождается от заполнения каких-либо таможенных документов при условии, что им предоставлены в таможенные органы документы о регистрации транспортного средства.

Таким образом, в случае истечения срока действия подтверждения, удостоверяющего уплату сбора-виньетки, транспортное средство иностранной регистрации, при соблюдении условий, установленных статьей 94 ТК ПМР, может быть помещено физическим лицом либо индивидуальным предпринимателем под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке (без фактического вывоза такого транспортного средства) на любом таможенном пункте пропуска, а также в любой из таможен.
  • Сегодня, 09:28
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