Останки 23 советских воинов, погибших при освобождении Молдовы, перезахоронены к 78-летию Победы на территории мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". В церемонии, которая прошла в воскресенье, приняли участие бывшие президенты Молдовы Владимир Воронин и Игорь Додон, посол РФ Олег Васнецов, представители общественности, экс-министры, сотни граждан.
"Память о Великой Отечественной войне нам необходима, чтобы никогда не повторилось то, что было. Эту память нужно освежать. Нельзя допускать к власти фашистов, тех, у кого другие цели и интересы, тех, кто может использовать веру людей против самих людей", - сказал в своем выступлении Воронин, передает ТАСС.
"Десятки тысяч наших граждан примут участие 9 мая в марше памяти и шествии "Бессмертный полк". Мы пройдем единой колонной без партийных флагов и лозунгов к мемориалу воинской славы "Вечность", где почтим память героев", - сказал Додон, который вместе с Ворониным традиционно возглавляет марш.
Также экс-президент Игорь Додон отметил: "Впервые мы провожаем героев без воинских почестей. В Молдове были разные власти - кто хуже, кто лучше. Но враги государственности и молдавского народа - впервые".
"Представители президента и правительства республики не участвовали в церемонии, также власти отклонили просьбу организаторов выделить, как это было в прежние годы, военный оркестр, а из 25 участников почетного караула было выделено всего трое. Мы обратились ко всем ветеранам нашей страны, имеющим право ношения военной формы, приехать в Шерпены и встать в почетный караул у могил павших героев. Наша святая обязанность - отдать воинам-освободителям последние воинские и православные почести", - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович. По его словам, единственным из 23 воинов, имя которого поисковикам удалось установить, стал командир отделения тяги 3-й батареи 521-го истребительного противотанкового артиллерийского полка резерва Главного командования 3-го Украинского фронта старший сержант Егор Родин.
"Благодаря найденной при солдате медали "За боевые заслуги" удалось установить не только имя, но и судьбу героя. Уроженец Орловской области, он прошел с боями с самого начала войны, был удостоен боевой награды за проявленное мужество и героизм. Погиб в самый разгар Ясско-Кишиневской операции", - добавил Петрович.
Балканские Канны Прах бойцов был предан земле на территории комплекса "Шерпенский плацдарм", где в августе 1944 года прошли кровопролитные бои в ходе Ясско-Кишиневской операции, когда Красная армия разгромила более чем полумиллионную группировку немецко-румынских войск. Это позволило вывести из войны Румынию и начать освобождение балканского региона. Операция, вошедшая в историю под названием "Балканские Канны", началась с форсирования реки Днестр и захвата узкой полосы земли у села Шерпены, что позволило сковать на этом участке крупные силы противника, в то время как основной удар пришелся на другой участок фронта, в результате чего обманутый противник был разгромлен.
Мемориал в Шерпенах был открыт 22 августа 2004 года, накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей.