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15 мая – День открытых дверей в УГАИ МВД ПМР

15 мая – День открытых дверей в УГАИ МВД ПМР

Госавтоинспекция Приднестровья приглашает выпускников и студентов старших курсов высших учебных заведений. День открытых дверей в Управлении ГАИ состоится 15 мая в 11:00.

Как передает пресс-центр МВД ПМР, гостей ознакомят с историей подразделения, расскажут о задачах и функциях госавтоинспекторов, покажут служебные автомобили, спецсредства, с которыми работают стражи дорожного порядка. Познакомят с деятельностью МРЭО.

Будет проведена экскурсия по дежурной части столичного отдела ГАИ.

Специалисты расскажут об условиях стажировки с последующим трудоустройством в подразделения ГАИ МВД ПМР.

Всех заинтересованных ждут по адресу: г. Тирасполь, переулок Ушакова, 14.
  • Сегодня, 08:23
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