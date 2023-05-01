Госавтоинспекция Приднестровья приглашает выпускников и студентов старших курсов высших учебных заведений. День открытых дверей в Управлении ГАИ состоится 15 мая в 11:00.
Как передает пресс-центр МВД ПМР, гостей ознакомят с историей подразделения, расскажут о задачах и функциях госавтоинспекторов, покажут служебные автомобили, спецсредства, с которыми работают стражи дорожного порядка. Познакомят с деятельностью МРЭО.
Будет проведена экскурсия по дежурной части столичного отдела ГАИ.
Специалисты расскажут об условиях стажировки с последующим трудоустройством в подразделения ГАИ МВД ПМР.
Всех заинтересованных ждут по адресу: г. Тирасполь, переулок Ушакова, 14.