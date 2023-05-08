Президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне всем лидерам стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии, сообщает Кремль.
При этом президентов Грузии и Молдовы Саломе Зурабишвили и Майю Санду он поздравлять не стал, адресовав послание народам республик. Украина в сообщении не упоминается, передаёт РБК
«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в посланиях.
Это уже не первый год, когда Путин не направляет поздравления с Днем Победы главам Украины и Грузии. Официальный Киев российский президент не поздравляет с Днем Победы с 2014 года.
Грузинский лидер не получает поздравления с 2009 года, после того как годом ранее между Россией и Грузией разгорелся вооруженный конфликт в Южной Осетии.
Отношения Москвы и Кишинева в последние годы ухудшились. Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдове. «Москву устраивает, чтобы в Молдове был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать», — сказала она.
Евросоюз отправил в Молдову миссию для борьбы с гибридными угрозами. В июне прошлого года республика наряду с Украиной стала кандидатом в члены ЕС. Россия попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове отрицает. В Кремле говорили, что страна «дрейфует» в сторону «русофобии», пишет РБК
Республика Молдова отмечает сегодня, 9 мая, День Победы и память героев, погибших за независимость Родины и День Европы, согласно постановлению о памятных днях, праздниках и выходных днях в Республике Молдова, передает radiomoldova.md
Спыну: 9 мая - День Европы
Генеральный секретарь президентской администрации Молдовы Андрей Спыну подчеркнул в понедельник, 8 мая, что 9 мая - это День Европы, а иные заявления следует игнорировать, сообщает point.md "9 мая День Европы. Некоторые запутавшиеся политики скажут нам что-то другое. Они не заслуживают нашего внимания, мы их проигнорируем", - написал он в своем телеграм-канале.
Ежегодно 9 мая на территории Европы, в первую очередь, в странах ЕС, на государственном уровне проводят торжества по случаю Дня Европы (Europe Day). В Молдове эту дату отмечают с 2006 года, в 2017 году День Европы стал официальным праздником.
"Молдова есть и будет европейской страной, давайте наслаждаться этим", - призывает Спыну.
Премьер: Сегодня мы поминаем, а не празднуем
Президент РМ Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан возложили цветы на мемориальном комплексе “Вечность” в память о павших во Второй мировой войне. Глава государства выразила признательность тем, кто сражался и отдал жизни за то, чтобы в мае 1945 года на европейский континент вернулся мир, передает rupor.md
"Мы здесь, чтобы почтить память десятков миллионов людей, почтить память героев, отдавших свои жизни ради спасения других жизней. Мы празднуем день мира. Эта война заставила нас осознать, насколько важен мир. К сожалению, у нас в Молдове есть люди, которые используют этот день для оправдания войны в России, и это оказывает медвежью услугу тем, кого мы сегодня поминаем. Они отдали свои жизни, чтобы дети жили в мирном обществе", - сказала Санду.
Дорин Речан сообщил, что на данный момент не существует рисков дестабилизации: "Учреждения занимаются своей работой, как и в любой другой день. Сегодня мы поминаем, а не празднуем".
Игорь Гросу еще раз подчеркнул, что все, кто будет носить Георгиевскую ленту, “будут наказаны”.
“Это день памяти. К сожалению, человечество до сих пор не научилось дистанцироваться от Второй мировой войны, поскольку сегодня война все еще рядом. Такое государство, как Россия, развязало ужасную войну. Должен наступить тот день, когда мы больше подумаем о том, сколько жизней еще должно быть принесено в жертву амбициям диктатора. Это не день паразитизма, давайте почтим память наших бабушек и дедушек, которые пережили тяжелое испытание. Символы агрессии и вторжения запрещены, и те, кто будет их носить, понесут за это наказание", - отметил Гросу.
К мемориалу также пришли министр внутренних дел РМ Ана Ревенко и глава СИБ Александр Мустяцэ.
«Новый формат празднования „Дня памяти и примирения“, который не подразумевает возложение венков и цветов к советским мемориалам в Берлине, избрали в посольстве Украины в Германии».
Тем самым руководство нынешней Украины предало память о миллионах погибших украинцев, об около 2,5 млн украинцев награжденных орденами и медалями. Тех 2 тыс., которые удостоены звания Героя Советского Союза : трижды Героя И.Кожедуба, дважды героев, которых было 32 украинца, в том числе А.Молодчий, Д.Глинка, П.Таран, М.Бондаренко, А.Мазуренко, А.Недбайло, В.Михлик и др.
Предали и выдающихся командиров-украинцев: Г.Кулика, С.Тимошенко, И.Черняховского, А.Гречко, А.Еременко, К.Москаленко, П.Жмаченко, Р.Малиновского, пишет eadaily.com