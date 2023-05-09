Ситуация вокруг республики стабильно тяжёлая. Однако, по имеющимся данным, нападение Украины на Приднестровье не входит в планы тех, кто принимает решения. Речь может идти скорее о провокациях, но правоохранительные органы Приднестровья готовы их предотвратить. Об этом заявил Президент ПМР Вадим Красносельский, общаясь с журналистами в Тирасполе, передаёт novostipmr.com
«Наши правоохранительные структуры находятся на боевом посту, они отслеживают ситуацию, обладают оперативной информацией, обладают техническими возможностями для того, чтобы предотвратить возможные теракты, возможные провокации. Тем не менее надо быть бдительным в любом случае, беречь себя и своих близких», - сказал Вадим Красносельский.
Напомним, ранее средства массовой информации сообщали о том, что Украина якобы перебрасывает в Одесскую область дополнительные части для проведения в период с 9 по 15 мая операции по захвату складов боеприпасов в селе Колбасна Рыбницкого района.
09 мая 2023 г. Вадим Красносельский ответил на вопросы представителей масс-медиа, сообщает пресс-служба Главы государства
фото: president.gospmr.org
Вадим Николаевич, 78 лет Победе. Мы видим, как сейчас рядом переписывают историю. Вы любите историю. Скажите, есть ли какая-то вакцина, рецепт, чтобы не переписывали историю и чтили этот день, как мы чтим его в Приднестровье?
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Насчет вакцины – не знаю, честно говоря. Все зависит от воспитания, от личного восприятия этой победы. Тот, кто этот день чувствует как победу, кто чувствует трагедию советского народа, всего многонационального народа, кто благодарит ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов вооруженных сил, кто помнит о подвиге тружеников тыла, детях войны, тому вакцина не нужна. Вакцина нужна тем, кто пытается под ложными лозунгами примирения, согласия, вычеркнуть подвиг нашего советского народа из этой истории. Вот им вакцина и нужна. Знаете, я не сторонник вакцин. Что такое вакцина? Это опять война, гибель? Конечно, примеряться и прощать надо. Я уже как-то говорил, что на самом деле те государства Европы, которые состояли в оси фашистской Германии, они тоже были жертвами. Они тоже были порабощены фашистско-нацистской идеологией.
У Второй мировой войны есть отличие от всех других войн, которые были в истории, когда люди сражаются друг с другом. Это было и раньше, это, к сожалению, есть и сейчас. А тогда фашистская Германия сделала из Европы полигон смерти, целые фабрики смерти, такие как Бухенвальд, Освенцим (Аусшвиц). Они просто физически уничтожали людей. Понимаете? Люди ходили на работу, чтобы сжигать и душить в газовой камере людей, уничтожать, расстреливать миллионы людей. Это фабрики смерти. Так вот что касаемо войны, конечно, можно простить и примириться, но что касается нацизма и фашизма, что касается подхода к массовому уничтожению людей, с этим примириться просто нельзя. Понимаете? Иначе эта вакцина появится вновь, к сожалению.
Вакцина – это страшная штука, на самом деле. Что такое вакцина? Этим надо переболеть. А как-то не хочется болеть ни фашизмом, ни нацизмом. Поэтому, те люди, которые забывают подвиг советского народа, советского солдата, советских вооруженных сил, они не ведают, что творят. Они пытаются переписать историю, по большому счету создают все условия для того, чтобы это было возвращено. Тот страх фашизма и та массовая гибель людей в таком случае просто вырастут в традиции.
Вадим Николаевич, День Победы лично для Вас, что это за праздник, кто герои в Вашей семье? Вадим Красносельский, Президент ПМР:
У меня воевали все, все герои. Все мои деды воевали. Самое удивительное: воевали родные деды, двоюродные деды, четыре деда воевали (четыре брата было), и все они вернулись с войны. У каждого своя трагическая история. Все непросто, конечно же, но они вернулись – с ранениями. Никто не погиб, воевали с 1941-го, 42-го и 43-го годов.
Опять же долг, просто долг – прийти, поклониться этим людям, своим дедам, всему советскому народу.
Знаете, есть у меня в душе обида за то, что кучка предателей просто допустили это, разрушили то, что такой ценой отстояли наши деды, прадеды, сохранив Советский Союз. Это все было уничтожено предателями. Разрушили Советский Союз. То, что не смог сделать Гитлер со своими союзниками, сделали ряд мерзавцев и предателей. Это тоже надо помнить. И думать о том, что может быть, если будет предательство. Противостоять этой вероятности. Я думаю, ветеранам очень обидно за то, что они на сегодняшний день видят: когда брат идет на брата, ветераны – друзья, а их внуки и правнуки стреляют друг в друга. Это ужас на самом деле, это последствия того, что произошло в начале 1990-х годов, при распаде Советского Союза. Я воспринимаю распад Советского Союза как трагедию, как и саму войну. Это тоже надо помнить, знать, противостоять такому предательству.
Сегодня будет живой поток на братские могилы, на все братские могилы, которые находятся в Приднестровье, люди будут возлагать цветы от чистого сердца, бескорыстно. В это есть и суть. Надо помнить.
Вадим Николаевич, как Вы оцениваете ситуацию вокруг Приднестровья? Было много сообщений в СМИ, что украинская группировка на границе с Приднестровьем, что что-то может начаться 9 мая. Как Вы можете это прокомментировать? Подтверждаете, не подтверждаете? Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Ситуация у нас напряженно тяжелая, скажем так. Мы наблюдаем за ситуацией, конечно же. Здесь можно опасаться в большей степени обычных провокаций. Это тоже может иметь место быть. Наши правоохранительные структуры на боевом посту, они отслеживают, обладают оперативной информацией, обладают техническими возможностями для того, чтобы предотвратить возможные теракты, возможные провокации. Тем не менее, надо быть бдительными в любом случае, беречь себя, беречь своих родных и близких.
Уважаемые приднестровцы, дорогие друзья. В этот светлый праздничный день от всего приднестровского народа давайте от всей души поздравим наших ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто пережил то нелегкое время, тех, кто отстоял и по-настоящему победил. С праздником!