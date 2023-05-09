9 мая – это день, когда звучат слова поздравлений и соболезнования, когда не отличить слез радости и печали, когда глубокую тишину памятной минуты молчания сменяют веселые песни, когда в руках у благодарных потомков букеты сирени – символ победной весны, и алые гвоздики – знак вечной скорби. Приднестровцы отмечают 78-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Во всех городах и районах республики проходят праздничные мероприятия. На мемориалах и у памятников защитникам Отечества – торжественные церемонии возложения цветов.
Первые лица государства собрались сегодня на столичном Мемориале славы. От имени всего приднестровского народа венок к Вечному огню, напоминающему, что память о великом подвиге советского солдата-освободителя неугасима, опустил сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский, передаёт пресс-служба главы государства
фото: president.gospmr
Россыпь живых цветов – у постаментов памятников и на каменных плитах, на которых высечены имена 1252 воинов, отдавших жизни за мир и свободу. Тираспольчане и гости города – многие с портретами героических предков в руках и с символичными Георгиевскими лентами на груди – пришли почтить память защитников Родины.
По завершении состоявшейся на тираспольском Мемориале славы по случаю 78-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне официальной церемонии возложения цветов ее участники направились к флагштоку, установленному на главной площади приднестровской столицы. Значимая традиция празднования 9 Мая – поднятие Знамени Победы. Копия полотна, водруженного в 1945-м над рейхстагом, была передана приднестровцам в мае 2014 года. С тех пор ежегодно 9 мая под звуки советского гимна поднимается в мирное тираспольское небо символ народного подвига, торжества добра и победы над фашизмом.
фото: president.gospmr
«Бойцы вспоминают минувшие дни». Это уже привычное название праздничного концерта, сопровождающего традиционное для 9 мая мероприятие – землянку. Тираспольчане встречу за праздничным столом организовали в сквере Городского дворца культуры. Поздравить ветеранов сюда прибыл Президент ПМР Вадим Красносельский. Общаясь с участниками столичной землянки, обменивались поздравлениями, помянули тех, кто не дожил до победного мая 1945 года, и тех, кто прожил долгую послевоенную жизнь, но 78-ю годовщину Победы не дождался.
В Приднестровье проживают порядка шести сотен ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – блокадников, узников фашизма, инвалидов ВОВ, вдов, тружеников тыла. Тех, кто участвовал в боевых действиях 1941-1945 годов, знают поименно. В каждом городе их единицы. Тирасполь в этом отношении богаче остальных. В столице проживает почти половина ныне живущих приднестровских ветеранов, прошедших боевой путь в годы ВОВ. Воспоминаниями тех лет сегодня делились с руководителем страны участники боевых действий Владимир Иванович Громов, Алексей Иванович Жданов и Константин Иванович Пуганов, труженица тыла Галина Семеновна Щербина, ветеран Вооруженных сил Валерий Иванович Глазков и его супруга Валентина Федоровна. Всего в сквере празднично накрыли дюжину столов. На мероприятие помимо ветеранов ВОВ приглашены руководители органов государственной власти и управления, а также представители общественных организаций и ветеранских движений.
фото: president.gospmr
Обращаясь к ветеранам, Глава государства поздравил их от себя лично и от всего приднестровского народа. «Хочу поклониться ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто отстоял и спас нашу страну, кто погибал на фронте, кто ковал оружие победы. В Приднестровье по-настоящему чтят подвиг советского народа, отлично понимают, кто спас весь мир от немецко-фашисткой чумы, от фашизма. К сожалению, в начале 90-х кучке предателей удалось украсть нашу Родину, Советский Союз. Но историю украсть у нас нельзя. Как бы ни было сложно, какая бы идеология не вливалась в СМИ, надо четко верить, что именно ветеран, советский народ спас нашу Родину, других вариантов нет. Советский Союз внес основную лепту в победу над фашизмом и нацизмом. Поэтому не стесняйтесь поздравлять ветеранов, не стесняйтесь им говорить спасибо, возлагайте цветы – это ради будущего. Кто не знает истории, не имеет даже права на будущее. А такие государства есть, к сожалению. Они совершают трагическую ошибку, очень скорбно, что когда-то деды воевали плечо к плечу за Родину, за Советский Союз, а их внуки, правнуки убивают друг друга. Это ужас, это катастрофа. Мне тяжело и больно смотреть на все это, а каково ветеранам? Подумайте об этом», – отметил Президент.
В Бендерах проходят мероприятия в честь Дня Победы
В Бендерах на площади Героев с раннего утра многолюдно: к мемориалу пришли горожане, чтобы поклониться подвигу солдат Великой Отечественной войны. В общем строю памяти – дети, внуки и правнуки участников ВОВ. Многие пришли с портретами своих героев, сообщили в пресс-службе бендерской госадминистрации.
Как и во всех городах республики, в Бендерах состоялись церемонии возложения цветов к мемориалам. В гости к ветеранам устремляются концертные бригады. На улицах города звучит музыка.
Пантеон Славы – одно из священных мест Бендер: города, за освобождение которого погибли более 3-х тысяч советских воинов.
«Наша задача – помнить и передавать эту память из поколения в поколение. Наша священная обязанность – сделать всё, чтобы кровавая история не повторилась вновь», – сказал глава государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко, обращаясь к участникам митинга.
Помнить о подвиге русского солдата призвал и председатель городской ветеранской организации Юрий Ильяшенко. Поздравляя бендерчан с праздником Победы, участники митинга желали, чтобы дети росли патриотами, защитниками своей страны, над которой будет мирное и спокойное небо.
К Вечному огню, а также плитам с именами павших сегодня возложили цветы. В первых рядах – глава государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко, председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара, председатель городского Совета ветеранов Юрий Ильяшенко.
Памятный митинг прошел и в селе Протягайловка. К мемориальному знаку двум советским разведчикам, расстрелянным в 1941 году, каждый год 9 Мая приходят местные жители. Сегодня многие с портретами своих героев: есть и небольшие фотографии, и целые баннеры. За каждым портретом – история трагедии и подвига.
фото: bendery-ga.org
В Дубоссарах провели автопробег, посвящённый Дню Победы
В Дубоссарах праздничные мероприятия в честь 9 Мая начались с автопробега, который стартовал на площади Победы.
В нём приняли участие: ветераны Великой Отечественной войны Владимир Костенко и Владимир Зайчук; глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан; председатель Совета народных депутатов Александр Коломыцев; представители силовых и правоохранительных структур, общественных организаций.
На Кургане Славы участники автопробега возложили цветы к подножию постамента, на котором установлен танк Т-34 - его экипаж погиб в боях по освобождению района от немецко-румынских оккупантов, а также к местам упокоения героев войны.
Церемония возложения цветов прошла и на мемориале в микрорайоне Лунга. Здесь школьники встречали участников автопробега стихами.
Как сообщила пресс-служба госадминистрации Дубоссарского района и города Дубоссары, завершающей точкой на маршруте автопробега стал мемориал в микрорайоне Коржево. Горожане встречали автоколонну цветами и криками «Ура!».
Фото: пресс-служба госадминистрации Дубоссарского района и города Дубоссары