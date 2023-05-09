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Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы
фото: president.gospmr

9 мая – это день, когда звучат слова поздравлений и соболезнования, когда не отличить слез радости и печали, когда глубокую тишину памятной минуты молчания сменяют веселые песни, когда в руках у благодарных потомков букеты сирени – символ победной весны, и алые гвоздики – знак вечной скорби. Приднестровцы отмечают 78-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Во всех городах и районах республики проходят праздничные мероприятия. На мемориалах и у памятников защитникам Отечества – торжественные церемонии возложения цветов.

Первые лица государства собрались сегодня на столичном Мемориале славы. От имени всего приднестровского народа венок к Вечному огню, напоминающему, что память о великом подвиге советского солдата-освободителя неугасима, опустил сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский, передаёт пресс-служба главы государства

фото: president.gospmr
Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Россыпь живых цветов – у постаментов памятников и на каменных плитах, на которых высечены имена 1252 воинов, отдавших жизни за мир и свободу. Тираспольчане и гости города – многие с портретами героических предков в руках и с символичными Георгиевскими лентами на груди – пришли почтить память защитников Родины.

По завершении состоявшейся на тираспольском Мемориале славы по случаю 78-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне официальной церемонии возложения цветов ее участники направились к флагштоку, установленному на главной площади приднестровской столицы. Значимая традиция празднования 9 Мая – поднятие Знамени Победы. Копия полотна, водруженного в 1945-м над рейхстагом, была передана приднестровцам в мае 2014 года. С тех пор ежегодно 9 мая под звуки советского гимна поднимается в мирное тираспольское небо символ народного подвига, торжества добра и победы над фашизмом.

фото: president.gospmr

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

«Бойцы вспоминают минувшие дни». Это уже привычное название праздничного концерта, сопровождающего традиционное для 9 мая мероприятие – землянку. Тираспольчане встречу за праздничным столом организовали в сквере Городского дворца культуры. Поздравить ветеранов сюда прибыл Президент ПМР Вадим Красносельский. Общаясь с участниками столичной землянки, обменивались поздравлениями, помянули тех, кто не дожил до победного мая 1945 года, и тех, кто прожил долгую послевоенную жизнь, но 78-ю годовщину Победы не дождался.

В Приднестровье проживают порядка шести сотен ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – блокадников, узников фашизма, инвалидов ВОВ, вдов, тружеников тыла. Тех, кто участвовал в боевых действиях 1941-1945 годов, знают поименно. В каждом городе их единицы. Тирасполь в этом отношении богаче остальных. В столице проживает почти половина ныне живущих приднестровских ветеранов, прошедших боевой путь в годы ВОВ. Воспоминаниями тех лет сегодня делились с руководителем страны участники боевых действий Владимир Иванович Громов, Алексей Иванович Жданов и Константин Иванович Пуганов, труженица тыла Галина Семеновна Щербина, ветеран Вооруженных сил Валерий Иванович Глазков и его супруга Валентина Федоровна. Всего в сквере празднично накрыли дюжину столов. На мероприятие помимо ветеранов ВОВ приглашены руководители органов государственной власти и управления, а также представители общественных организаций и ветеранских движений.

фото: president.gospmr

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Обращаясь к ветеранам, Глава государства поздравил их от себя лично и от всего приднестровского народа. «Хочу поклониться ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто отстоял и спас нашу страну, кто погибал на фронте, кто ковал оружие победы. В Приднестровье по-настоящему чтят подвиг советского народа, отлично понимают, кто спас весь мир от немецко-фашисткой чумы, от фашизма. К сожалению, в начале 90-х кучке предателей удалось украсть нашу Родину, Советский Союз. Но историю украсть у нас нельзя. Как бы ни было сложно, какая бы идеология не вливалась в СМИ, надо четко верить, что именно ветеран, советский народ спас нашу Родину, других вариантов нет. Советский Союз внес основную лепту в победу над фашизмом и нацизмом. Поэтому не стесняйтесь поздравлять ветеранов, не стесняйтесь им говорить спасибо, возлагайте цветы – это ради будущего. Кто не знает истории, не имеет даже права на будущее. А такие государства есть, к сожалению. Они совершают трагическую ошибку, очень скорбно, что когда-то деды воевали плечо к плечу за Родину, за Советский Союз, а их внуки, правнуки убивают друг друга. Это ужас, это катастрофа. Мне тяжело и больно смотреть на все это, а каково ветеранам? Подумайте об этом», – отметил Президент.

В Бендерах проходят мероприятия в честь Дня Победы

В Бендерах на площади Героев с раннего утра многолюдно: к мемориалу пришли горожане, чтобы поклониться подвигу солдат Великой Отечественной войны. В общем строю памяти – дети, внуки и правнуки участников ВОВ. Многие пришли с портретами своих героев, сообщили в пресс-службе бендерской госадминистрации.

Как и во всех городах республики, в Бендерах состоялись церемонии возложения цветов к мемориалам. В гости к ветеранам устремляются концертные бригады. На улицах города звучит музыка.

Пантеон Славы – одно из священных мест Бендер: города, за освобождение которого погибли более 3-х тысяч советских воинов.

«Наша задача – помнить и передавать эту память из поколения в поколение. Наша священная обязанность – сделать всё, чтобы кровавая история не повторилась вновь», – сказал глава государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко, обращаясь к участникам митинга.

Помнить о подвиге русского солдата призвал и председатель городской ветеранской организации Юрий Ильяшенко. Поздравляя бендерчан с праздником Победы, участники митинга желали, чтобы дети росли патриотами, защитниками своей страны, над которой будет мирное и спокойное небо.

К Вечному огню, а также плитам с именами павших сегодня возложили цветы. В первых рядах – глава государственной администрации города Бендеры Роман Иванченко, председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара, председатель городского Совета ветеранов Юрий Ильяшенко.

Памятный митинг прошел и в селе Протягайловка. К мемориальному знаку двум советским разведчикам, расстрелянным в 1941 году, каждый год 9 Мая приходят местные жители. Сегодня многие с портретами своих героев: есть и небольшие фотографии, и целые баннеры. За каждым портретом – история трагедии и подвига.

фото: bendery-ga.org
Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

В Дубоссарах провели автопробег, посвящённый Дню Победы


В Дубоссарах праздничные мероприятия в честь 9 Мая начались с автопробега, который стартовал на площади Победы.

В нём приняли участие: ветераны Великой Отечественной войны Владимир Костенко и Владимир Зайчук; глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан; председатель Совета народных депутатов Александр Коломыцев; представители силовых и правоохранительных структур, общественных организаций.

На Кургане Славы участники автопробега возложили цветы к подножию постамента, на котором установлен танк Т-34 - его экипаж погиб в боях по освобождению района от немецко-румынских оккупантов, а также к местам упокоения героев войны.

Церемония возложения цветов прошла и на мемориале в микрорайоне Лунга. Здесь школьники встречали участников автопробега стихами.

Как сообщила пресс-служба госадминистрации Дубоссарского района и города Дубоссары, завершающей точкой на маршруте автопробега стал мемориал в микрорайоне Коржево. Горожане встречали автоколонну цветами и криками «Ура!».

Фото: пресс-служба госадминистрации Дубоссарского района и города Дубоссары

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы

Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Сегодня, 13:17
  • DTV
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