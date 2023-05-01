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Из-за неисправности старого телевизора погиб человек

Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
фото : mvdpmr.org

Около часа ночи 9 мая на единый номер спасения 101 поступил звонок от жительницы села Незавертайловка Слободзейского района. Женщина сообщила: горит камышовая крыша дома её соседа.

На место выехали два расчёта – из Днестровска и Слободзеи. Пламенем был объят дом площадью 120 квадратных метров, сообщает пресс-служба МВД ПМР

На ликвидацию пожара огнеборцам понадобилось почти 4 часа. Крыша дома сгорела и обрушилась. При разборе завалов был обнаружен труп 51-летнего мужчины.

Как установил инспектор Госпожнадзора, причиной пожара стало короткое замыкание старого лампового телевизора, который, со слов родственников, работал постоянно и был неисправен.

Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
фото : mvdpmr.org

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР 9 мая, в 17:00 на единый номер спасения 101 обратились жильцы одного из частных домов в Григориополе. Люди сообщили, что по улице С. Лазо, у соседей горят две хозяйственные постройки и требуется помощь пожарных.

На место прибыл один пожарный расчёт СВПЧ-9. На локализацию возгорания площадью 40 квадратных метров потребовалось 5 минут. Огнём была полностью уничтожена одна из хозпостроек, вторая закопчена.

Как установил инспектор Госпожнадзора, возгорание произошло из-за короткого замыкания самодельной электропроводки. В пожаре никто не пострадал.

Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
фото : mvdpmr.org
  • Сегодня, 15:03
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