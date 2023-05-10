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Минздрав продолжает проект «Поезд здоровья»

Минздрав продолжает проект «Поезд здоровья»

С 10 по 12 мая с 8:30 до 12 часов во врачебной амбулатории села Большой Молокиш Рыбницкого района будет проводиться комплексный осмотр жителей врачами: гинекологом, хирургом, лором, кардиологом, неврологом и терапевтом. Доступны лабораторно-инструментальные методы обследования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР.

11 мая с 8:30 до 13 часов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Ново-Комиссаровка и Афанасьевка Дубоссарского района сельчан проконсультирует врач-терапевт.

12 мая с 9 до 11 часов в СВА села Ташлык Григориопольского района приём проведут: акушер-гинеколог, хирург, невролог, терапевт, дермато-венеролог, педиатр. Будут доступны электрокардиограмма и определение глюкозы крови.

  • Сегодня, 15:21
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