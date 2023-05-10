Совместным приказом Министерства просвещения и Министерства по социальной защите и труду утвержден порядок проведения конкурса на получение премии Президента Приднестровской Молдавской Республики для молодых педагогических работников, сообщает newspmr.com
Цели и задачи конкурса:
- выявление и поддержка молодых педагогических работников (преподавателей, тренеров-преподавателей, учителей, учителей-дефектологов, логопедов, психологов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей, воспитателей-методистов, руководителей начальной военной подготовки, педагогов-организаторов, социальных педагогов, методистов-организаторов по информатизации образования, воспитателей государственных организаций высшего и среднего профессионального образования, организаций общего и дошкольного образования, организаций дополнительного образования, специальных (коррекционных) организаций образования и реабилитационных центров), достигших высоких результатов в образовательной, воспитательной, научной или творческой деятельности и принимавших активное участие в общественной жизни организации образования, города (района) ПМР;
- создание условий для формирования активной профессиональной позиции молодых педагогических работников;
- развитие интеллектуального и творческого потенциала, повышение профессионального уровня молодых педагогических работников;
- повышение социального статуса молодых педагогических работников, усиление их государственной и общественной поддержки;
- формирование положительного имиджа, поддержание авторитета и повышение престижа педагогической профессии, учительского труда в молодежной среде;
- привлечение внимания общества к проблемам и достижениям молодых педагогических работников, их социальной и гражданской значимости в ПМР;
- развитие системы стимулирования и профессионального роста молодых педагогических работников;
- создание площадки для обмена опытом молодых педагогических работников;
- выявление и распространение перспективных и инновационных технологий в организационно-методической деятельности молодых педагогических работников.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший молодой педагог системы высшего профессионального образования;
- Лучший молодой педагог системы среднего профессионального образования;
- Лучший молодой педагог системы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- Лучший молодой педагог системы дошкольного образования;
- Лучший молодой педагог системы дополнительного образования;
- Лучший молодой тренер-преподаватель системы дополнительного образования;
- Лучший молодой педагог специальных (коррекционных) организаций образования и реабилитационных центров (отделений).
Согласно утвержденному порядку:
- в конкурсе могут принимать участие молодые педагогические работники – граждане ПМР, штатные работники организации образования в возрасте до 35 лет включительно, при наличии стажа педагогической (тренерско-преподавательской) работы не менее 3 лет по итогам конкурсного отбора;
- участие в конкурсе является добровольным;
- подготовку и проведение осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом Министерства просвещения ПМР.
- экспертиза конкурсных материалов проводится жюри конкурса, оценивающих конкурсантов по номинациям;
- решение жюри конкурса считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих.