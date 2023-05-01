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Фаворитом Евровидения остается Швеция

Фаворитом Евровидения остается Швеция
фото : newsmaker.md, молдавский певец Паша Парфени поблагодарил поклонников за поддержку в полуфинале "Евровидения-2023"

В финал по итогам первого полуфинала, кроме Финляндии, вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия, сообщает kp.ru

Ирландия, Мальта, Азербайджан, Латвия и Нидерланды не прошли квалификацию и не покажут свои композиции в Ливерпуле 13 мая.

Какие места страны заняли в полуфинале, станет известно только после финала "Евровидения".

По мнению букмекеров, шведы остаются в числе фаворитов на получение первого приза, на втором месте - Финляндия, за ней следуют Украина и Франция.

Как сообщалось ранее, Республика Молдова вышла в Гранд-финал конкурса "Евровидение-2023". Песня "Soarele și Luna" Паши Парфени прозвучит на сцене Ливерпуля 13 мая.



Второй полуфинал Евровидения 2023 состоится 11 мая. В нем примет участие представитель Румынии Теодор Андрей под номером 3. Во втором полуфинале также участвуют исполнители из Дании, Армении, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралия. Гранд-финал "Евровидения-2023" пройдет 13 мая.

В песенном конкурсе "Евровидение-2023" участвуют 37 стран. Из них 31 соревнуется в двух полуфиналах за выход в финал, в котором зарезервированы места для странам-основательниц - Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, а также Украины в качестве победительницы 2022 года.

  • Сегодня, 15:53
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