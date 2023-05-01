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В Румынии хранение небольшого количества марихуаны может быть декриминализировано

В Румынии хранение небольшого количества марихуаны может быть декриминализировано
фото из открытых источников

Несколько румынских депутатов представили законодательную инициативу о декриминализации хранения каннабиса для личного потребления в пределах 3 граммов.
Законодательное предложение предусматривает отмену уголовных наказаний и замену их санкцией за правонарушение в размере от 1000 до 3000 леев за хранение небольшого количества марихуаны для личного потребления, сообщает digi24.ro

Эта инициатива является первой в своем роде в истории Румынии и направлена на приведение антинаркотического законодательства Румынии в соответствие с законодательством таких международных партнеров, как Италия, Испания, Бельгия, Люксембург, Мальта, Австрия, Чешская Республика, Словения, Канада или Таиланд, с рекомендации Глобальной комиссии по наркополитике (GCDP), поддержанной экспертами Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного консорциума по государственной политике в области наркотиков (IDPC).

Также инициаторы - депутаты Симина Тулбуре, Оана Камбера, Кристина Ризя, Андрей Лупу и Даниэль Тода - предлагают направить суммы от применения штрафов на финансирование национальных программ профилактики и медицинской, психологической и социальной помощи потребителям наркотиков и программ национального интереса для профилактики и медицинской, психологической и социальной помощи потребителям наркотиков.

Законодательное предложение разработано при поддержке криминалиста Влада Заха после проведенных им консультаций и исследований по теме государственной политики в отношении потребления наркотиков. Влад Заха — криминалист, специализирующийся на государственной политике в области наркотиков и интервенционистской общественной криминологии, в настоящее время работает в Оксфордском университете.

"Доказано, что уголовные наказания для людей, хранящих каннабис для личного употребления, не предотвращают и не сдерживают употребление наркотиков. Вместо этого такие наказания приводят к появлению и потреблению этноботанических препаратов, препятствуют доступу к информации и лечению, мешают работе прокуратуры.

Отменив уголовную ответственность за хранение каннабиса для личного потребления в пределах 3 граммов и заменив его штрафом за правонарушение, мы ожидаем значительного снижения социальных, медицинских и уголовных проблем, связанных с употреблением каннабиса, значительного сокращения использования этноботаников, а также снижения числа дел, рассматриваемых в прокуратуре, и эффективности правоохранительных органов", - отметил эксперт.

"Отметим, 45% молодых румын в возрасте от 16 до 25 лет хотя бы раз употребляли каннабис, а 51% выступают за отмену уголовного наказания за каннабис, то есть более 1 миллиона человек только в этой возрастной группе", - отметили инициаторы законодательного предложения.
  • Сегодня, 16:08
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