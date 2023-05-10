Правительство Молдовы одобрило программу мероприятий для реинтеграции страны на 2023 год. На состоявшемся сегодня, 10 мая, заседании было объявлено о финансировании 26 проектов развития в периметре Зоны безопасности с общим бюджетом 15 млн леев (примерно 64 млн рублей).
Их предварительно утвердила отборочная комиссия. Освоить выделенные средства необходимо до конца текущего года и представить Госканцелярии отчет об их целевом использовании. Согласно планам молдавских властей, деньги пойдут на развитие и модернизацию образовательных учреждений, ремонт и оснащение административных зданий, культурных, спортивных и медицинских учреждений, обустройство зон отдыха. Часть средств будет направлена на финансовую поддержку работы делегации Молдовы в Объединенной контрольной комиссии (ОКК — совместный орган управления миротворческой операции на Днестре), сообщает eadaily.com
В 2011—2022 годах кабинетом министров РМ были одобрены 12 государственных программ реинтеграции страны, реализовано 518 проектов более чем на 160 млн леев.
Ранее вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что пока на Украине идет военный конфликт, переговоры по урегулированию Приднестровского конфликта не могут быть продолжены. Вместе с тем, это время Кишинев будет использовать для укрепление мер доверия между берегами Днестра.
«Нужно выстраивать меры доверия. Мы уже заявляли, что Кишинев готов убрать все препятствия, любой контроль на административной границе с Приднестровьем. Но с одним условием — Тирасполь должен сделать то же самое, все эти контрольные пункты должны быть сняты, нужно обеспечить свободу передвижения жителей обоих берегов Днестра», — подчеркнул политический представитель РМ.
Напомним, Кишинев заверяет, что не собирается расторгать подписанное в 1992 году в Москве соглашение о мирном урегулировании, а реинтеграция региона возможна только путем переговоров с учетом территориальной целостности страны в международно признанных границах. При этом власти Молдовы настаивают на том, что «на первом месте должна быть демилитаризация Приднестровья, в том числе путем эвакуации российских войск и миротворцев».
Как сообщало EADaily , недавно Олег Серебрян назвал провокацией заявления Тирасполя и ряда российских чиновников о стремлении Приднестровья к независимости. По его словам, это может привести к опасной и непредсказуемой ситуации, став дестабилизирующим для Молдовы элементом.