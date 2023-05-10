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Подписан указ о призыве россиян, пребывающих в запасе

Подписан указ о призыве россиян, пребывающих в запасе

На военные сборы в 2023 году будут призваны граждане, пребывающие в запасе. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Два пункта указа носят гриф «для служебного пользования». В публичной части нет данных о сроках этих сборов и о числе людей, которых на них призовут, сообщает РБК

Военные сборы запасников — это плановое мероприятие, которое проводится каждый год. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

В марте в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста в России. Документ предусматривает поэтапное увеличение нижнего предела призывного возраста: до 19 лет — с 1 января 2024 года, до 20 лет — с 1 января 2025 года и до 21 года — с 1 января 2026-го. Верхний предел призывного возраста предлагается поднять до 30 лет сразу — с 1 января 2024 года.

Как заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, после принятия этого законопроекта находящихся в запасе россиян старше 30 лет, как отслуживших, так и неслуживших, будут отправлять на военные сборы. В то же время его коллега и глава этого комитета генерал-полковник Андрей Картаполов такие сообщения назвал не связанными с реальностью. «Это мечты Виктора Ивановича Соболева», — сказал он.

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля, следует из указа президента. В вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек. Набирать будут россиян в возрасте 18–27 лет.

В Генштабе заявили, что военнослужащих по призыву не будут направлять в зону спецоперации. В этом году оповещать призывников впервые будут в электронном виде.

Кого могут призвать на военные сборы в 2023 году

На сборы могут призвать каждого россиянина, находящегося в запасе. Он формируется из прошедших срочную службу, выпускников военных образовательных учреждений, тех, кто прошел альтернативную службу, и тех, кто оказался освобожден от армии по достижении 27 лет или по иным причинам. Зачисляют в запас и уклонистов, не служивших в армии без законных оснований. Кроме того, в запасе находятся женщины, которые имеют военно-учетную специальность.

Есть и освобожденные от военных сборов:

женщины;

забронированные россияне на период мобилизации и в военное время;

сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов;

гражданский персонал ВС РФ и других войск;

работники авиационного и железнодорожного транспорта, летно-технический состав этих организаций;

плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности — в период навигации;

россияне, занятые на посевных и уборочных работах;

педагогические работники образовательных учреждений;

обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения;

те, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей;

имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;

находящиеся за пределами России;

члены российского парламента, руководители высших органов госвласти, главы регионов;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

уволенные с военной службы; они имеют право на освобождение от военных сборов в течение 2 лет с момента увольнения.
  • Вчера, 22:41
  • DTV
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