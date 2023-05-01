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Арестович: Киев - русскоязычный город

Арестович: Киев - русскоязычный город

Киев остается русскоязычным городом, жители украинской столицы в последнее время стали чаще использовать русский язык в общении. Такое мнение высказал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, передаёт ТАСС

"Станет больше русского языка, в Киеве его уже больше", - заявил Арестович. "Киев - русскоязычный город. Ну сколько можно выступать против реальности", - сказал он. Видео опубликовано на YouTube-канале журналиста.

В обоснование своего мнения Арестович привел рассказ своей знакомой, работающей кассиром в киевском супермаркете, которая подсчитала, что сейчас из сотни покупателей 14 к ней обращаются на украинском, а 86 - на русском. "Мы последовательно, как общество, в лице наших "говорящих голов" и идеологов, становимся на позицию отрицания реальности", - заявил Арестович, имея в виду действия украинских властей по ограничению использования русского языка в стране.

Он назвал нарушением конституции и Уголовного кодекса действия украинских политиков по дискриминации русскоязычного населения. По его словам, с точки зрения западных партнеров Киева такие действия являются дикостью.

Украинское издание "Страна" полагает, что распространению русского языка в Киеве мог способствовать отъезд из города выходцев из украиноязычных западных областей страны, а также прибытие в столицу внутреннее перемещенных лиц из русскоязычных восточных регионов.

Курс на открытое вытеснение русского языка начался на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, за пять дней до истечения срока полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф, который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование и СМИ. С начала специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в учебных заведениях.
  • Вчера, 22:58
  • DTV
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