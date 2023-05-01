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Более 90% зерновых и масличных культур Молдова импортирует из Украины

Более 90% зерновых и масличных культур Молдова импортирует из Украины

С июля 2022 года по апрель этого года Молдова импортировала 585,3 тыс. тонн зерновых и масличных культур, в основном через свободные экономические зоны.

Такие данные опубликовал эксперт Юрий Рижа. По его словам, более 90 % ввозимых зерновых и масличных культур приходится на Украину, передает yellowpages.md

Основной импортируемой сельскохозяйственной культурой стала кукуруза. Ее объем составил почти 90 тыс. тонн по средней цене 4,3 лея за килограмм. Доля Украины в этом импорте достигла 99,5 %. В этот период Молдова импортировала еще 5,4 тыс. тонн семенной кукурузы по цене 30,2 лея за килограмм. Тут доля соседней страны составила всего 24,3 %.

Второе место в импорте заняли соевые бобы — 52,9 тыс. тонн. Из них 99,4 % было завезено из Украины по 8,4 лея за килограмм.

Далее идут семена подсолнечника. Их объем составил 37,2 тыс. тонн (по средней цене 12,5 лея за килограмм), из которых 35,3 тыс. тонн, или 95 % от общего объема — из Украины. Импорт оттуда обошелся в 12,1 лея за килограмм.

Молдова импортировала 30,1 тыс. тонн пшеницы. На соседнюю страну пришлось 98 % поставок по 4,4 лея за килограмм.

За тот же период из Украины закупили еще 17 тыс. тонн ячменя и около 11,1 тыс. тонн рапса.
  • Сегодня, 08:57
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