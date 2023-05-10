Целью манипуляций западной прессы в отношении предстоящих выборов в Турции является реализация плана США, заявил глава МВД Сулейман Сойлу, передаёт gazeta.ru
Ранее министр обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе в ходе встречи с молодежью он заявил, что США "продолжают терять репутацию", сообщает ria.ru « "План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США", - приводит слова Сойлу газета Yeni Akit.
По словам министра, Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года, однако действующему президенту Тайипу Эрдогану удалось от этого "Теперь Запад начал выдвигать свое видение (по Турции). С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность. Они это видят. Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать…", - сказал министр.
На Западе, отметил Сойлу, утверждают, что геополитические предпочтения Анкары не соответствуют ее интересам, однако суть заключается в том, что она "не приняла американский мандат". "Сто четыре года они пытаются отомстить за это. Все обо всем знают", - заключил глава МВД.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.