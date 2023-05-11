50 - летний житель Тирасполя своеобразным способом решил прекратить соседские посиделки.
Около 22 часов 9 мая житель частного дома в Тирасполе счел, что вечеринка у соседей идет слишком шумно. Чтобы разогнать собравшихся, он набрал в одноразовый шприц, предположительно, аккумуляторную кислоту. Подобрался к соседскому забору, за которым в беседке сидели люди, и надавил на поршень. Жидкость попала одному из гостей на лицо и шею, сообщила пресс-служба МВД ПМР,
У 44-летнего мужчины ожоги первой и второй степени. К счастью, в компании находилась женщина-медсестра, которая со знанием дела оказала первую помощь пострадавшему.
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, прибывшие на место происшествия сотрудники милиции изъяли стеклянную ёмкость с жидкостью и медицинский шприц. Всё это направлено на экспертизу. По её результатам с учётом степени тяжести полученных пострадавшим телесных повреждений будет принято процессуальное решение о привлечении мужчины к ответственности.