Dnestr.TV

 
0

Облил кислотой «шумную» компанию

Облил кислотой «шумную» компанию
фото: novostipmr.com

50 - летний житель Тирасполя своеобразным способом решил прекратить соседские посиделки.

Около 22 часов 9 мая житель частного дома в Тирасполе счел, что вечеринка у соседей идет слишком шумно. Чтобы разогнать собравшихся, он набрал в одноразовый шприц, предположительно, аккумуляторную кислоту. Подобрался к соседскому забору, за которым в беседке сидели люди, и надавил на поршень. Жидкость попала одному из гостей на лицо и шею, сообщила пресс-служба МВД ПМР,

У 44-летнего мужчины ожоги первой и второй степени. К счастью, в компании находилась женщина-медсестра, которая со знанием дела оказала первую помощь пострадавшему.

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, прибывшие на место происшествия сотрудники милиции изъяли стеклянную ёмкость с жидкостью и медицинский шприц. Всё это направлено на экспертизу. По её результатам с учётом степени тяжести полученных пострадавшим телесных повреждений будет принято процессуальное решение о привлечении мужчины к ответственности.
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровские ромы организовали праздничный круглый с ...
  • Осталеп: "Есть несколько планов приднестровского урегу ...
  • Озвучен прогноз по запрету полетов
  • Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов
  • Тьма накрыла Стамбул
  • Цены на продовольствие
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна