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Данилов: Киев склоняют к переговорам на условиях РФ

Данилов: Киев склоняют к переговорам на условиях РФ
фото: РНБО секретарь СНБО Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, на каких условиях Украина согласится на переговоры с Россией. "Сейчас в мире определенное нагнетание ситуации вокруг российско-украинской войны, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях России". Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает korrespondent.net

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому вопросу. Сейчас очень много предложений из разных стран по этому поводу", - рассказал он.

Украина же, объяснил Данилов, может в свое время принять решение о переговорах с Россией. Но при этом такой диалог будет проходить только на условиях украинской стороны.

"Если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, на днях бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что до конца года между Украиной и Россией возможны "реальные переговоры". По его мнению, они станут возможны благодаря Китаю.
  • Сегодня, 09:41
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