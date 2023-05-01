Молдова не будет вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля после того, как Украина пообещала в ответ запретить весь молдавский импорт, передает Newsmaker.md.
Боля отметил, что ограничения на импорт не привели бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости.
"Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", - отметил Боля в эфире TVR Moldova.
Также министр обратил внимание, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны, и всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и 4 тысячи тонн подсолнечных семян, тогда как элеваторы в Молдове дают возможность хранить около 3 миллионов тонн продукции.
Боля также заявила, что Кишинев не рассматривает запрет транзита зерна из Украины через Молдову.
"Транзит не влияет на нас негативно... Проблема возникает с автомобильными грузоперевозками - ожидания таможни в Румынии. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного транспорта", - сказал министр, добавив, что это гораздо выгоднее автомобильного транспорта.
Слусарь о заявлениях Боли: "Что случилось с разницей в два дня?"
Слусарь о заявлениях Боли: "Что случилось с разницей в два дня?". Коллаж: Point.md
Председатель Ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь прокомментировал заявление министра сельского хозяйства Владимира Боли, который сказал,что Молдова не присоединится к ограничениям ЕС на ввоз продукции из Украины, передаёт point.md
Слусарь напомнил министру заявления, сделанные им 8 мая, в которых Боля сказал, что власти пойдут на эту меру, чтобы поддержать отечественных производителей.
Также Александр Слусарь отметил, что в ближайшее время последует ответ от аграриев.
"Я не буду много комментировать вчерашнее заседание в Правительстве. В ближайшее время реакция будет от фермеров. Я лично не могу быть зрителем процесса уничтожения офшорными холдингами класса мелких и средних фермеров в селах, который производится на фоне несостоятельности властей и пустых обещаний.
Публикую только две новости с цитатами министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.
8 мая 2023 года министр сельского хозяйства Владимир Боля заявляет, что на данном этапе возглавляемое им учреждение посчитало, что для поддержки молдавских аграриев необходимо временно запретить импорт зерновых из Украины.
"Сложившаяся ситуация означает, что наши фермеры, кроме того, что цены очень низкие, еще и не могут продать, не могут получать деньги, что делает их банкротами. Эти вещи мы не можем принять".
10 мая 2023 года тот же министр заявил: "Сам по себе запрет ничего бы не решил. Он не повысил бы отпускные цены для молдавских фермеров и не снизил бы себестоимость. Это решение не дало бы никаких результатов".
Не спрашивайте меня, что случилось с разницей в два дня. Я участвую в спектакле театра абсурда, который с европейскими декорациями, но с молдавско-советскими актерами", - написал политик.