Слусарь о заявлениях Боли: "Что случилось с разницей в два дня?". Коллаж: Point.md

Молдова не будет вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля после того, как Украина пообещала в ответ запретить весь молдавский импорт, передает Newsmaker.md Боля отметил, что ограничения на импорт не привели бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости."Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", - отметил Боля в эфире TVR Moldova.Также министр обратил внимание, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны, и всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и 4 тысячи тонн подсолнечных семян, тогда как элеваторы в Молдове дают возможность хранить около 3 миллионов тонн продукции.Боля также заявила, что Кишинев не рассматривает запрет транзита зерна из Украины через Молдову."Транзит не влияет на нас негативно... Проблема возникает с автомобильными грузоперевозками - ожидания таможни в Румынии. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного транспорта", - сказал министр, добавив, что это гораздо выгоднее автомобильного транспорта.Председатель Ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь прокомментировал заявление министра сельского хозяйства Владимира Боли, который сказал,что Молдова не присоединится к ограничениям ЕС на ввоз продукции из Украины, передаёт point.md Слусарь напомнил министру заявления, сделанные им 8 мая, в которых Боля сказал, что власти пойдут на эту меру, чтобы поддержать отечественных производителей.Также Александр Слусарь отметил, что в ближайшее время последует ответ от аграриев., - написал политик.