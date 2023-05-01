В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Бендерах на мемориальном комплексе еврейского кладбища состоялся памятный митинг. Бендерчане и гости города, заместитель Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева, депутаты Бендерского городского Совета народных депутатов, общественники вспомнили тех, кто воевал, и всех, кто был невинно расстрелян или замучен в нацистских гетто. Погибших в годы войны почтили скорбной минутой молчания. К мемориалу легли живые цветы, сообщает bendery.org
«Миллионы жизней унесла война. Мы собираемся для того, чтобы не забывать свою историю, которую перекраивают, в другом образе представляют наших героев и победителей. Мы должны собираться, чтобы вспоминать их, преклонять голову пред их мужеством, стойкостью, с благодарностью всем, кто подарил право жить на этой земле в мире, согласии и взаимопонимании», – отметила в своем обращении к участникам митинга заместитель Председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева.
«В эти майские дни мы вспоминаем с чувством гордости великий подвиг советского многонационального народа в его победе над фашизмом, но мы и оплакиваем всех, кто отдал свою жизнь за эту победу, всех, кто погиб от рук нацистов. Наша с вами святая обязанность - правду о подвиге советского солдата, правду о зверствах фашизма передать нашим детям. Вы видите на наглядных примерах, что происходит в тех странах, где историю смогли переписать», - сказал Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.
Участники митинга делились живыми историями своих семей. За каждой – горечь и боль, но вместе с тем гордость за своих героических предков, которые на своих плечах вынесли все тяготы военного лихолетья. Леонид Нудельман родился после войны, он - потомственный военный, 35 лет прослужил в воздушно-десантных войсках. В годы Великой Отечественной войны его отец воевал на фронте, а дядя конструировал авиационное оружие. Сегодня, вспоминая своего родного человека, Леонид призывает помнить горькие уроки истории и передавать правду о военных событиях из поколения в поколение.
«Я сын человека, который прошел три войны. Он участвовал в финской войне, в Отечественной войне и закончил ее на Дальнем Востоке. Отец пришел домой в 47-м году. Но у меня в семье 16 человек погибли на фронте. Вот такая потеря в семье, и для нас 9 мая - это очень святой праздник. Сейчас я говорю, переживаю, - мы вспоминаем всех родственников, которые погибли на войне и даже не были женаты, то есть это и загубленные будущие семьи», - поделился воспоминаниями полковник в отставке Леонид Нудельман.
В годы Великой Отечественной войны триста тысяч солдат еврейской национальности навсегда остались на полях сражений, около трехсот из них – уроженцы Бендер. Только в Молдавии и Украине было уничтожено более 300 тысяч мирных евреев. Об этом нельзя забыть, нельзя допустить переписывания истории, говорили на митинге.
Полтора года назад на еврейском кладбище Бендер открыли мемориальную стену. На гранитных плита - жестокая, но героическая панорама событий, связанных с расстрелом евреев, рядом - 14 плит с именами погибших. Сегодня здесь прозвучала поминальная молитва.