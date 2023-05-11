Румыния возобновила экспорт газа в Республику Молдавия, реализовав излишки партнерам по завышенной цене. С 11 мая поток по трубопроводу Яссы — Унгены будет составлять 2 млн кубометров, сообщает eadaily.com
Это довольно большие объемы, особенно в контексте того, что в последнее время добыча газа резко упала, а теплая погода позволила сократить его потребление. На данный момент на румынском рынке наблюдается избыток газа, что позволяет постоянно пополнять складские запасы по приемлемой цене.
Издание Profit.ro проанализировало, что в январе из Румынии в сопредельные государства из национальной транспортной системы ушло более 1,09 млн МВт·ч газа. Это увеличение не менее чем в 33 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.
Большая часть экспорта направлялась в Венгрию через соединительный пункт «Чанадпалота», но были и транши в Молдову. Экспорт газа в РМ, в отличие от Венгрии (фактически транзит), носит эпизодический характер. То, что происходит сегодня, — это самый высокий уровень за последние полгода.
Графики поставок газа следует соотнести с графиками постоянного снижения цены на него. Получается, что Румыния, возможно в январе, с учетом снижения потребления гражданами и хозяйствующими субъектами избавилась от собственных излишков, хранившихся в подземных хранилищах и купленных по $ 1 200−1 800. А вместо них стала импортировать газ по $ 600−500−400.
Выходит, Молдова закупила этот дорогой газ, несмотря на то что по состоянию на начало мая 2023 года в ПХГ Украины хранилось еще 150 млн кубометров из 600 млн кубометров, приобретенных в прошлом году также по завышенным ценам.
Также стало известно, что Молдова может участвовать в закупке газа на совместной европейской платформе AggregateEU. Европейская комиссия объявила о начале совместной закупки природного газа в Европейском союзе с общим совокупным спросом в 11,6 млрд кубометров. Новая система была разработана для отказа от российского газа и открыта как для компаний из ЕС, так и не входящих в него, включая Республику Молдова.
Как сообщало EADaily, на днях генеральный секретарь офиса президента РМ Андрей Спыну, до недавнего времени занимавший пост вице-премьера и министра регионального развития, рассказал, что в декабре 2022 года и в феврале этого года Молдова закупала газ на пункте сдачи в Греции и он не из России. По его словам, источник поставки был засекречен властями из соображений безопасности и это дало возможность Кишиневу уйти от российского энергетического влияния.