Верховный Совет поддержал во втором чтении инициативу парламентариев, предписывающую государственным органам и должностным лицам отвечать на депутатский запрос в письменной форме не позднее 15 рабочих дней после его получения.
Ранее срок ответа на депутатские запросы не регламентировался, что приводило к задержкам и неэффективной работе, сообщает парламентская пресс-служба.
Изменения вносятся в Закон «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов ПМР». Целью законопроекта является установление на законодательном уровне чётких сроков для дачи ответа на депутатский запрос народных депутатов местных Советов.
Согласно законопроекту, государственный орган или должностное лицо должны дать устный ответ на запрос на данной сессии Совета или предоставить письменный ответ не позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения запроса, если иной срок не установлен Советом. Принятое решение и сам депутатский запрос по решению Совета могут быть опубликованы в средствах массовой информации.
Таким образом, депутаты смогут получать необходимую информацию в более короткие сроки и эффективнее выполнять свои обязанности.
Принятые изменения вступят в силу сразу после подписания Президентом ПМР.