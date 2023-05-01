Защитникам Приднестровья, а также инвалидам-защитникам, которые на момент смерти не были в браке и не имели совершеннолетних детей, после смерти будут гарантированы изготовление и установка надгробия на кладбищах.
Соответствующие изменения в Закон «О погребении и похоронном деле» 11 мая подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com
Также гарантия на изготовление и установку надгробий распространяется и на ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Приднестровье и умерших после 1 января 2021 года.
Расходы, связанные с изготовлением и установкой надгробий, будут финансироваться за счет республиканского и местных бюджетов.