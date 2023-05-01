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Президент ПМР подписал изменения в Закон «О погребении и похоронном деле»

Президент ПМР подписал изменения в Закон «О погребении и похоронном деле»
фото : пресс-служба Президента ПМР

Защитникам Приднестровья, а также инвалидам-защитникам, которые на момент смерти не были в браке и не имели совершеннолетних детей, после смерти будут гарантированы изготовление и установка надгробия на кладбищах.

Соответствующие изменения в Закон «О погребении и похоронном деле» 11 мая подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает novostipmr.com

Также гарантия на изготовление и установку надгробий распространяется и на ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Приднестровье и умерших после 1 января 2021 года.

Расходы, связанные с изготовлением и установкой надгробий, будут финансироваться за счет республиканского и местных бюджетов.
  • Сегодня, 08:31
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