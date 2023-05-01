Полиция Молдовы на протяжении более 40 минут блокировала машину коменданта российских миротворцев Дмитрия Гришина, сославшись на то, что на форме российского офицера был прикреплен бант из георгиевской ленты. При этом на машине были знаки принадлежности к Совместным миротворческим силам, а сам военнослужащий представился и предъявил документы, уточняют «Новости Приднестровья».
Инцидент, ставший предметом обсуждения Объединенной контрольной комиссии (ОКК — совместный орган руководства миротворческой операцией на Днестре), произошёл 7 мая на мемориале «Шерпенский плацдарм» (Республика Молдова), где проходила церемония перезахоронения павших красноармейцев.
На мероприятии по долгу службы присутствовал российский военный комендант Центрального и Северного участка Зоны безопасности. Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков напомнил, что в соответствии с соглашением 1992 года миротворцы подпадают под исключительную юрисдикцию своего государства, то есть в данном случае Российской Федерации.
«Учитывая, что населенный пункт Шерпены находится в Зоне безопасности, то он (Гришин) там выполнял свои обязанности законно, и действия полицейских по отношению к нему являются контрпродуктивными и влияют на сам ход Миротворческой операции, поскольку каждый военнослужащий Совместных миротворческих сил в соответствии с соглашением 1992 года подпадает под исключительную юрисдикцию своего государства. Никто не вправе применять к нему какие-то меры, кроме страны, которую он представляет», — подчеркнул Беляков.
В свою очередь сопредседатель от России Александр Андреев, комментируя итоги прошедшего 11 мая заседания ОКК, выразил надежду на то, что действия полицейских являлись следствием недоразумения, а не носили целенаправленную провокацию в отношении российских миротворцев. Он призвал молдавских коллег провести соответствующую разъяснительную работу с правоохранительными структурами РМ, которые работают в Зоне безопасности
«Мы надеемся, что это было недоразумение, что это не было намеренной провокацией. Правоохранители, которые осуществляют свою деятельность в Зоне безопасности, должны понимать, что там установлены особые правила, они должны понимать, кто такой военный комендант и какие механизмы управления миротворческой операцией. Мы надеемся, что наш посыл был услышан и в дальнейшем такого рода ситуации не будут возникать», — заключил Александр Андреев.
Напомним, на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» были захоронены останки 23 красноармейцев, найденных поисковиками. Церемония прошла без должной воинской почисти со стороны государства павшим советским воинам-освободителям. Председатель Координационного совета российских соотечественников РМ Алексей Петрович отметил, что Минобороны Молдовы отказалось направлять военный оркестр и полноценный почетный караул на эту церемонию, пытаясь сорвать мероприятие.
После 9 мая полиция Молдовы выписала 180 штрафов за использование георгиевской ленты. В том числе депутатам парламента от оппозиции, которые предупредили, что все незаконные случаи оспорят в суде.
Житель Молдовы устроил провокацию на посту миротворческих сил
Нарушитель вел видеосъёмку территории поста, несмотря на действующий запрет, передаёт novostipmr.com
6 мая наряд миротворческих сил, который нёс службу в районе села Гура-Быкулуй, получил сообщение о том, что некий гражданин, проезжая через соседний пост на автомобиле «Рено», вёл видеосъемку.
Наряд остановил машину, в которой находился нарушитель. Старший поста представился водителю и потребовал предъявить документы и удалить отснятый файл. Водитель подтвердил, что вёл съемку, но удалить её результаты отказался. Миротворцы заблокировали машину и поставили в известность Объединенный штаб Совместных миротворческих сил. На место выехали военные наблюдатели и военный комендант.
В результате водитель простоял на посту около получаса, за это время ему доставили еду, питьё, тёплую одежду, а отснятый файл появился в социальных сетях.
Комментируя возникшую ситуацию в беседе с журналистами, сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков отметил, что действия миротворцев были совершенно законны, поскольку в соответствии с действующими инструкциями и нормативными документами пост является военным объектом и проведение фото- и видеосъёмки на его территории запрещено.
«Было очевидно, что данная акция была запланирована и носила провокационный характер, чтобы дискредитировать работу Совместных миротворческих сил, - сказал Олег Беляков, комментируя итоги прошедшего сегодня заседания Объединенной контрольной комиссии. - Приднестровская делегация выразила свою озабоченность. Подобные провокационные действия необходимо пресекать, чтобы этого не происходило в дальнейшем, чтобы было обеспечено нормальное несение службы миротворческих сил и никто не провоцировал наших военных при исполнении их служебных обязанностей».