Военные учения с участием порядка четырех тысяч военных США и других стран проходят на полигоне Хоэнфельс в Верхнем Пфальце в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Отмечается, что в учениях принимают участие военные из Азербайджана, Албании, Бельгии, Италии, Литвы, Грузии, Молдовы, Румынии, Польши, Великобритании, Словении и Турции. Учения начались 21 апреля и продлятся до 23 мая, передаёт gazeta.ru
Ранее сообщалось, что в Эстонии начались военные учения Swift Response с участием почти 1500 военнослужащих из Польши, США, Чехии, Великобритании, Латвии. По данным главного штаба Сил обороны Эстонии, более 600 десантников из Польши, Великобритании и Чехии десантируются на аэродром Нурмси, в северно-центральной части страны. Активная фаза маневров завершится 14 мая.
8 мая сообщалось, что в Румынии стартовали международные учения Junction Strike 2023 (JUST 23) войск спецназа, которые продлятся до 18 мая. Главной целью этих маневров в румынском минобороны назвали сертификацию трех сил НАТО.