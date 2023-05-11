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США проводят масштабные учения в Германии с участием четырех тысяч военных

США проводят масштабные учения в Германии с участием четырех тысяч военных

Военные учения с участием порядка четырех тысяч военных США и других стран проходят на полигоне Хоэнфельс в Верхнем Пфальце в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что в учениях принимают участие военные из Азербайджана, Албании, Бельгии, Италии, Литвы, Грузии, Молдовы, Румынии, Польши, Великобритании, Словении и Турции. Учения начались 21 апреля и продлятся до 23 мая, передаёт gazeta.ru

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались военные учения Swift Response с участием почти 1500 военнослужащих из Польши, США, Чехии, Великобритании, Латвии. По данным главного штаба Сил обороны Эстонии, более 600 десантников из Польши, Великобритании и Чехии десантируются на аэродром Нурмси, в северно-центральной части страны. Активная фаза маневров завершится 14 мая.

8 мая сообщалось, что в Румынии стартовали международные учения Junction Strike 2023 (JUST 23) войск спецназа, которые продлятся до 18 мая. Главной целью этих маневров в румынском минобороны назвали сертификацию трех сил НАТО.
  • Сегодня, 09:26
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