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Зеленскому отказали в выступлении на «Евровидении»

Зеленскому отказали в выступлении на «Евровидении»
Фото: John Moore / Getty Images)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить с речью по видеосвязи в финале песенного конкурса «Евровидение», пишет газета The Times, сообщает РБК

Зеленский хотел обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать его страну. Европейский вещательный союз (EBU), организатор конкурса, сослался на то, что просьба украинского лидера, «хотя и с похвальными намерениями», противоречит правилам мероприятия.

«Песенный конкурс «Евровидение» — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает делать политические или подобные заявления в рамках конкурса», — заявил представитель EBU.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию The Times, написала: «А вот это напрасно. В этом году он [Зеленский] составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию».

В прошлом году на «Евровидении» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Финал конкурса состоится 13 мая в Великобритании. От Украины на «Евровидение» в этом году поехала группа TVORCHI с песней Нeart of Steel.

  • Сегодня, 09:36
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