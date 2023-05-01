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Предотвращение распространения карантинного сорняка

Предотвращение распространения карантинного сорняка

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья предупреждает землепользователей о том, что с понедельника 15 мая 2023 года начинается проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий соблюдения мер по борьбе, своевременной ликвидации очагов произрастания и предотвращения распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной.

Внеплановые проверки будут проводиться с 15 мая по 13 октября 2023 года (включительно), сообщает newspmr.com.

Контрольные мероприятия коснутся землепользователей и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения, а также будут проведены на землях государственного резервного фонда Приднестровской Молдавской Республики.

«За непринятие или несвоевременное проведение мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной землепользователи, согласно действующему законодательству, несут административную ответственность. В случае не проведения мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной возможно прекращение прав землепользования в принудительном порядке», - предупреждает Минсельхозприроды ПМР.

Согласно действующему законодательству о фитосанитарном карантине, все мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов осуществляются за счет средств землепользователей.

«Только систематическая борьба с карантинным сорняком – амброзией полыннолистной способствует восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель», - акцентирует внимание профильное ведомство.

Методы борьбы с амброзией полыннолистной:
- химические;
- агротехнические;
- механические.

Их необходимо проводить своевременно. Следует не допускать массового разрастания, цветения, созревания семян и вторичного засорения земельных участков, что позволит предотвратить массовое распространение сорняка.

Амброзия – один из наиболее опасных сорняков-аллергенов. Аллергическая реакция возникает из-за пыльцы. Размножается амброзия только семенами. Хорошо развитые растения могут давать до 40 тысяч семян. Характерно, что всхожесть имеют не только вызревшие семена, но и семена восковой и молочной спелости. Массовые всходы амброзии появляются в мае-июне. Цветение начинается в конце июля – начале августа и продолжается до октября.

Ринат Ветров,newspmr.com
  • Сегодня, 10:24
  • DTV
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