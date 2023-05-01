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За год молдавский картофель подорожал на 89,7%, морковь – на 82,9%, лук – в 2,6 раза
В Национальном бюро статистики РМ рассказали, как изменились цены от производителей в январе-марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, сухой лук подорожал в 2,6 раза, картофель – на 89,7%, морковь – на 82,9%, столовый виноград – на 33%, фрукты – на 23,3%, зёрна кукурузы – на 4,4%, передает aif.md
В то же время рапс подешевел на 31,3%, подсолнечник – на 19,8%, соя – на 18%, пшеница – на 5,9%.
Продукты животного происхождения подорожали в среднем на 12,1%, в том числе: яйца – на 31,7%, молоко – на 11,4% и мясо (живым весом) – на 9%.
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- DTV
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