Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, а также о прекращении действия соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.
Соответствующий указ №278 опубликован на сайте главы государства.
Соответствующий меморандум между Украиной, Россией и Беларусью был заключен 15 апреля 1994 года в Москве, а соглашение между Украиной и РФ - 3 августа 1994 года в г. Одессе.