Dnestr.TV

 
0

Украина вышла из совместных с РФ и Беларусью соглашений о сотрудничестве в охране границ

Украина вышла из совместных с РФ и Беларусью соглашений о сотрудничестве в охране границ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, а также о прекращении действия соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.

Соответствующий указ №278 опубликован на сайте главы государства.

Соответствующий меморандум между Украиной, Россией и Беларусью был заключен 15 апреля 1994 года в Москве, а соглашение между Украиной и РФ - 3 августа 1994 года в г. Одессе.

  • Сегодня, 10:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна