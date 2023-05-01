В Бендерах сейчас латают дороги после зимы. Коммунальщики работают в центре — по Тираспольской, Калинина, Комсомольской. Проблемные участки пути вырезают фрезой, обрабатывают битумом и заполняют новым асфальтом. Свежую асфальтобетонную смесь подвозят с завода на «Северном». На днях это предприятие запустили после реконструкции. Старое советское оборудование давно исчерпало свой ресурс. В прошлом году закупили новое импортное, установили его собственными силами.
За счет нового оборудования увеличили и объемы производства. В кузов большегрузного МАНа вмещается до 10 тонн асфальтобетонной смеси. За день завод может загрузить до 25 таких автомашин. Как показывает, опыт предприятие полностью покрывает потребность города в новом дорожном покрытии, передает bendery.tv.
Сейчас при производстве асфальтобетонной смеси бендерское предприятие пользуется услугами лаборатории Слободзейских дорожников. Но уже в следующем году завод укомплектуют собственной лабораторией. Часть оборудования закупили.
Еще на заводе планируют полностью компьютеризировать процесс производства. Никакой ручной работы. Скоро всеми этапами изготовления асфальтобетонной смеси можно будет управлять через монитор.