Гражданину Северной Кореи отказали во въезде в Республику Молдова после того, как было установлено, что у иностранца были поддельные венгерские документы, купленные в Украине.
Инцидент был зарегистрирован в четверг, 11 мая, на пункте пропуска «Крива». Иностранец предъявил паспорт, якобы выданный венгерскими властями, отмечает noi.md ссылаясь на desdechi.md.
После тщательной проверки документа пограничная полиция обнаружила признаки подделки, что привело к более тщательному расследованию.
У него также было обнаружено венгерское удостоверение личности, которое также содержало признаки подделки.
Как сообщают пограничные полицейские, мужчина признался, что купил документы на сумму 15 тысяч долларов. Документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Мужчине было отказано во въезде в Республику Молдова.