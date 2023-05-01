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Гражданину Северной Кореи отказали во въезде в Молдову

Гражданину Северной Кореи отказали во въезде в Молдову

Гражданину Северной Кореи отказали во въезде в Республику Молдова после того, как было установлено, что у иностранца были поддельные венгерские документы, купленные в Украине.

Инцидент был зарегистрирован в четверг, 11 мая, на пункте пропуска «Крива». Иностранец предъявил паспорт, якобы выданный венгерскими властями, отмечает noi.md ссылаясь на desdechi.md.

После тщательной проверки документа пограничная полиция обнаружила признаки подделки, что привело к более тщательному расследованию.

У него также было обнаружено венгерское удостоверение личности, которое также содержало признаки подделки.

Как сообщают пограничные полицейские, мужчина признался, что купил документы на сумму 15 тысяч долларов. Документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Мужчине было отказано во въезде в Республику Молдова.
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