Прокуратура Приднестровья предлагает внести ряд изменений и дополнений в конституционный закон «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики».
По мнению приднестровской прокуратуры, новые нормы позволят эффективней реализовать функции надзора в рамках определенных полномочий прокурора.
Предлагается конституционный закон дополнить статьей «Полномочия прокурора», в которой закрепить полномочия прокурора, реализация которых предполагается при осуществлении всех видов надзора. В свою очередь, статьи в соответствующих главах раздела закона, посвященных отдельным видам надзора, будут содержать лишь те полномочия, которые свойственны конкретному виду надзора, пишет newspmr.com.
«Такая структура представляется оправданной как с точки зрения законодательной техники, так и с учетом правоприменительной практики, когда поднадзорные субъекты и суды в ряде случаев при реализации прокурором полномочий, закрепленных в законе, рассматривают их как не имеющие отношения к иным видам надзора. Кроме того, данный подход будет способствовать сохранению устоявшегося в юридическом сообществе ПМР восприятия структуры Конституционного закона, в том числе с учетом видов надзора», - отмечается в пояснении к законопроекту.
С учетом дополнения Конституционного закона новой статьей также предусматривается внесение дополнений в иные нормы закона, которые обеспечат интеграцию в него новой статьи и в целом соблюдение принципов правотворчества.
В частности, предлагается установить прямую норму об обязательности требования прокурора о применении дисциплинарного взыскания по итогам рассмотрения постановления прокурора или его заместителя о возбуждении производства о дисциплинарном правонарушении.
«Наличие императивной нормы о применении взыскания при том, что его вид будет самостоятельно определен работодателем (представителем нанимателя) в зависимости от тяжести правонарушения и обстоятельств его совершения, также будет способствовать соблюдению трудовой (служебной) дисциплины, пресечению неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками возложенных на них обязанностей и, как следствие – укреплению законности, обеспечению законных прав граждан, охраняемых интересов общества и государства», - разъясняет изменения Прокуратура ПМР.
Одновременно с этим законопроектом также предусматриваются прямые нормы о возможности оспаривания постановления в суд в случае несогласия, таким образом создается сбалансированный механизм применения вводимых обязывающих норм.