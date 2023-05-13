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Молдова выразила заинтересованность в закупке газа у Греции

Молдова выразила заинтересованность в закупке газа у Греции

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов выразил заинтересованность в закупке газа у греческого предприятия DEPA для его дальнейшего хранения на складах Украины.

Парликов в рамках заседания молдавско-греческой межправкомиссии, которая прошла в Кишиневе, провел беседу с заместителем министра иностранных дел Греции Константиносом Фрагояннисом, сообщает ria.ru.

"Мы обсудили сотрудничество между государственными предприятиями Energocom и DEPA, в том числе в сфере закупки газа для нужд Молдовы, а также его транспортировки и хранения на подземных складах на Украине для обеспечения энергетической безопасности ЕС. Мы также ожидаем запуска Александруполисского терминала сжиженного природного газа, важного проекта для энергетической безопасности Юго-Восточной Европы и Балкан", - написал Парликов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что газовый терминал Александруполис будет иметь возможность поставлять 5,5 миллиарда кубометров природного газа в год после завершения строительства на рынки Балкан, а также в Молдову и Украину благодаря реверсивному использованию трансбалканского газопровода.

В Молдове действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдова использует газ из накопленных запасов. При этом министерство энергетики находится в постоянном поиске альтернативных источников закупки газа.

Власти Молдовы в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдову из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
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