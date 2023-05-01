В Главном следственном управлении СК ПМР расследуется уголовное дело по многочисленным фактам вымогательства через интернет денежных средств у жителей РФ.
Фигурантами уголовного дела являются трое тираспольчан – 25-30 лет.
Они в группе с ещё несколькими неустановленными следствием лицами, в период с 2021 по апрель 2023 года, посредством видеочатов в сети интернет устанавливали связь с жителями России, а именно с юношами и мужчинами молодого возраста. Используя вымышленный женский образ, смонтированный при помощи порнографического видео, вели с ними общение эротического характера в режиме реального времени. Не уведомляя и не получая их согласия, осуществляли фото и видеозапись. Впоследствии через подложные страницы социальной сети требовали у потерпевших денежные средства от 15 до 20 тысяч рублей РФ, угрожая распространением порочащей их информацией. Потерпевшие были вынуждены выплачивать злоумышленникам требуемые суммы через сервисы электронных переводов, сообщает пресс-служба Следственного Комитета ПМР.
В качестве потерпевших по делу не данном этапе проходит 10 человек. Установлено также, что преступными действиями интернет-вымогателей был доведён до самоубийства 15 летний юноша.
Фигурантам уголовного дела пока предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 159 УК ПМР (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Двое из них с апреля этого года содержаться под стражей. В их действиях следствие усматривает признаки ещё ряда преступных деяний.
На данном этапе проводятся следственные мероприятия, направленные на расширение круга потерпевших и установление всех соучастников преступной группы. После сбора необходимой доказательственной базы, будет дана правовая оценка действиям каждого из них и предъявлено окончательное обвинение.