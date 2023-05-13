Сотрудники российской пограничной службы начали аннулировать визы гражданам Финляндии, которые пересекают границу, чтобы купить бензин и другие товары по выгодной для себя цене.
Как пишет издание Helsingin Sanomat, самыми невезучими оказываются те, кто пытается попасть в Россию через пропускной пункт Ваалимаа. Там визы аннулируют чаще всего.
Агентство уточняет, что многие финские граждане, регулярно приезжающие в Россию, являются обладателями деловых виз, а не туристических. И это стало формальным поводом для их отмены — посещение заправочной станции или магазина не является командировкой, пишет eadaily.com.
При этом в материале подчеркивается, что обладатели двойного гражданства могут не беспокоиться — при пересечении границе у них проблем не возникает.
Тем же кому не повезло в паспортах ставят штампы о признании разрешения недействительным. Некоторые также подписывают документы о том, что ознакомлены, что им нельзя въезжать на территорию России в течение нескольких лет.
Те, кого развернули на пограничном пункте, пожаловались корреспонденту издания, что лишились возможности существенно экономить на закупках продуктов и заправке дешевым бензином.