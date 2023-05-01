Главный военный хирург США Вивек Мерфи выпустил доклад, согласно которому проблемы с одиночеством и социальной изоляцией граждан страны достигли эпидемических масштабов.
Это подтверждают как данные научных исследований, так и статистика поиска в Google, согласно которой в последние годы резко возросло количество запросов относительного того, как и где заводить друзей и просто «где встретить людей», передает theins.ru.
Мерфи цитирует исследование, согласно которому один из двух взрослых американцев чувствует себя одиноким. Причем эти данные были получены еще до эпидемии COVID-19, когда людям приходилось уходить на самоизоляцию и воздерживаться прямого социального взаимодействия.
Отмечается, что одиночество чрезвычайно негативно влияет на здоровье человека. Его связывают с повышенным риском инфарктов, инсультов, деменции и преждевременной смерти среди населения старшего возраста.
Для решения проблемы в докладе предлагается создавать «точки социальной инфраструктуры». Под ними подразумеваются библиотеки, парки, барбершопы, волонтерские системы и даже общественный транспорт.
Проблема одиночества остро стоит не только в США. В феврале 2021 года в Японии назначили министра по одиночеству, в задачи которого входило преодоление социальной изоляции среди населения. В 2018 году подобная должность появилась в правительстве Великобритании.