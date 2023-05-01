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В Гагаузии проходит второй тур выборов башкана

В Гагаузии проходит второй тур выборов башкана
Фото: ipn.md

В АТО Гагаузия сегодня проходит второй тур выборов башкана. Избиратели будут выбирать между Григорием Узуном, который баллотируется как независимый кандидат, но пользующийся поддержкой Партии социалистов, и Евгенией Гуцул, кандидатом от Политической партии ШОР, передает IPN.

Было открыто 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. График работы избирательных участков с 07.00 до 21.00.

Для второго тура Комратская центральная избирательная комиссия распорядилась напечатать 93 572 бюллетеня, из которых 3 617 на гагаузском языке, 3 230 – на румынском, а остальные – на русском.

Для мониторинга региональных выборов в АТО Гагаузия, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова аккредитовала 79 международных наблюдателей.

В день выборов и в день, предшествующий выборам, не допускается предвыборная агитация. Этот запрет не касается информации, уже размещенной в интернете и установленных ранее плакатов.

До сих пор должность башкана занимала Ирина Влах, это ее второй мандат подряд, поэтому не имеет права баллотироваться еще раз.
  • Сегодня, 10:08
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