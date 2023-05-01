В АТО Гагаузия сегодня проходит второй тур выборов башкана. Избиратели будут выбирать между Григорием Узуном, который баллотируется как независимый кандидат, но пользующийся поддержкой Партии социалистов, и Евгенией Гуцул, кандидатом от Политической партии ШОР, передает IPN.
Было открыто 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. График работы избирательных участков с 07.00 до 21.00.
Для второго тура Комратская центральная избирательная комиссия распорядилась напечатать 93 572 бюллетеня, из которых 3 617 на гагаузском языке, 3 230 – на румынском, а остальные – на русском.
Для мониторинга региональных выборов в АТО Гагаузия, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова аккредитовала 79 международных наблюдателей.
В день выборов и в день, предшествующий выборам, не допускается предвыборная агитация. Этот запрет не касается информации, уже размещенной в интернете и установленных ранее плакатов.
До сих пор должность башкана занимала Ирина Влах, это ее второй мандат подряд, поэтому не имеет права баллотироваться еще раз.