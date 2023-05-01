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В МИД РФ заявили о возможном выходе России из Арктического совета при нарушении ее прав

В МИД РФ заявили о возможном выходе России из Арктического совета при нарушении ее прав

Россия может выйти из Арктического совета при деструктивном поведении Запада и нарушении ее прав как страны - члена организации. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Проблематика приглашения российской стороны на мероприятия, которые будут организовываться в период норвежского председательства, не обсуждалась. При этом хотел бы отметить, что неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным", - добавил Корчунов.

Ранее РФ передала Норвегии председательские полномочия в организации, в которой председательствовала с 2021 по 2023 год. "Теперь будущее Арктического совета целиком и полностью зависит от норвежского председательства и поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами", - сказал он.

Как отметил дипломат, Москва будет выстраивать свою линию в Арктическом совете в зависимости от дальнейшего развития ситуации и исходя из необходимости соблюдения российских интересов. "В условиях ослабления роли и снижения эффективности Арктического совета, спровоцированных нашими западными партнерами, мы уже ведем по арктической повестке дня активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями. Учитывая, что Россия является крупнейшей арктической страной, а мандат Арктического совета включает ограниченный спектр сфер взаимодействия, будем исходить из многовекторности нашей внешней политики и развивать сотрудничество в Арктике с конструктивно настроенными партнерами как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - подчеркнул посол.
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