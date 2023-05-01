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Эрдоган и Кылычдароглу померятся силами во втором туре

Эрдоган и Кылычдароглу померятся силами во втором туре
фото: AP © Emrah Gurel

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,35% голосов по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на прошедших в воскресенье выборах главы государства, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45% избирателей. Такие данные приводит 15 мая турецкий государственный телеканал TRT.

Третий кандидат от правого блока "Альянс "АТА" Синан Оган получил 5,22%. Снявший свою кандидатуру кандидат Мухаррем Индже получил 0,43% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса. Более 1 млн голосов из 53,9 млн, поданных за кандидатов, ЦИК признал недействительными. Явка составила рекордные для Турции 88,84%.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Для проведения второго тура голосования определена дата 28 мая.

По итогам обработки 99,99% бюллетеней на голосовании по составу парламента лидером остается "Республиканский альянс" во главе с "Партией справедливости и развития" (ПСР) Эрдогана, получающий 321 место из 600. ПСР отдельно может рассчитывать на 266 кресел, находящаяся с ней в альянсе "Партия националистического движения" получает 50 мест, Новая партия благоденствия - пять. Четвертая политическая сила альянса - "Партия великого пути" - получила 1% и в соответствии с применяемым в Турции методом распределения мандатов Д'Ондта не получает представительства в парламенте.

источник: tass.ru
  • Сегодня, 09:47
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