фото из открытых источников, спикер парламента РМ Игорь Гросу
Спикер парламента Игорь Гросу объявил 15 мая, что Молдова может выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ. По словам главы парламента, он намерен инициировать законную процедуру, которая позволит «сделать первый шаг для выхода из Содружества», newsmaker.md
«Как председатель парламента я объявляю, что инициировал процедуру выхода Молдовы из межпарламентской ассамблеи СНГ», — отметил Гросу и добавил, что обсудил уже инициативу с гражданами(!), парламентской фракцией партии «Действие и солидарность» (PAS), а также с президентом Майей Санду.
Гросу заявил, что намерен сообщить о своей инициативе премьер-министру Дорину Речану и подготовить законопроект к следующему заседанию Постоянного бюро парламента. «После того как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может зваться сообществом. Это станет первым шагом для выхода нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины», — отметил спикер.
«Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности. За 30 лет мы доказали, что стремимся к процветанию и демократии и к лучшему будущему. СНГ — это организация, созданная Россией на руинах СССР, чтобы держать под контролем бывшие советские республики. Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором», — цитирует Гросу newsmaker.
Спикер парламента заявил, что нахождение в СНГ "ничем не помогло" Молдове.
"После 30 лет стало ясно, что нахождение Молдовы в структурах СНГ не помогло нам решить приднестровский конфликт, не помогло вывести российскую армию с территории Республики Молдова, не спасло от введения экономических эмбарго в самые тяжелые времена. Нахождение в СНГ не спасло нас от энергетического шантажа зимой, угроз и враждебных заявлений в адрес нашей независимости и суверенитета", - пояснил на брифинге Игорь Гросу, сообщает sputniknews.ru
По его мнению, после событий на Украине эта организация больше "не может называться содружеством".
"Это первый шаг на уровне правительства и парламента, последуют и другие шаги, это потребует времени", - добавил Гросу.