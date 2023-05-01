Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за январь-апрель 2023 года вырос на 26% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 1 222 млн. долларов США. При этом объем экспорта приднестровских товаров снизился только на 14,0%, а объем импорта, наоборот, вырос на 42,0%, сообщает NewsPMR.Com
Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится 229 млн., а на импорт – 993 млн. долларов США.
Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за отчетный период составило 764 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – $687 млн. Также ощутимый дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $33 млн., Румынией – $23 млн., Казахстаном – $10 млн., Белоруссией – $10 млн., Германией – $9 млн., Объединенными Арабскими Эмиратами и Китаем – по $6 млн., США, Нидерланды и Гонконг – по $3 млн. долларов.
Положительное сальдо наблюдается в торговле с такими государствами, как: Молдова – $46 млн., Индонезия – $4 млн., Малайзия – $3 млн., Италия и Сербия – по $2 млн., Чехия – $1 млн. и др.
Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2022 года составляло 435 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями (дисбаланс ВЭД) Приднестровья за год увеличился почти в два раза – на $330 млн (преимущественно из-за роста цен на энергоносители).
В общем объеме торговли за январь-апрель текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 61,3%, Европейского союза – 17,1%, прочие страны – 21,6%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС поднялась на 8,4 процентных пункта, а ЕС и прочих стран, наоборот, снизилась на 2,3 и 6,1 п.п. соответственно.
В общей структуре товарооборота, уверенно лидирует Российская Федерация – с долей 59,5 процента. Затем с заметным отставанием следует пара Республика Молдова и Румыния – 13,8% и 9,1% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Украину – 3,0%; Польшу – 2,5%; Турцию – 1,5%; Германию – 1,1%; Белоруссию, Казахстан, Болгарию, Италию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай – от 0,5 до 1,0% в общей структуре ВЭД.