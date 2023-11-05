С 15 мая срок нахождения на территории Республики Молдова беженцев и иных лиц, имеющих право на временную защиту, составит не более 90 дней из 180. Решение утвердила Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Периоды проживания и пребывания на территории Республики Молдова до 15 мая 2023 года не принимаются во внимание при исчислении срока проживания для этой категории людей, передает tv8.md
"Срок нахождения на территории Республики Молдова до 90 дней в течение 180 дней украинских граждан, лиц без гражданства и лиц из третьих государств, иных чем Украина, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине и членам семей лиц, указанных выше, будет рассчитываться с 15 мая", - отмечается в пресс-релизе.
С 15 мая граждане Украины, не получившие правового статуса - временной защиты, вид на жительство или статуса беженца, будут находиться в стране на общих основаниях. Они смогут оставаться в стране на срок до 90 дней, до 13 августа. Если за это время человек не оформит какой-либо из доступных ему правовых статусов, его обяжут покинуть страну.
Статус временной защиты по-прежнему гарантирует упрощенное пребывание в Республике Молдова, а также упрощенные условия трудоустройства.
В период с 31 мая 2023 года по 2 июня 2023 года на базе Центра временного размещения иностранцев при Генеральном инспектората по миграции МВД создадут Центр временного размещения иностранцев, которые получили отказ во въезде в Молдову. Доставлять людей в центр будет пограничная полиции при содействии Генерального инспектората по миграции (ГИМ). Расходы на их проживание возложат на ГИМ.
В январе власти приняли решение, что с 1 марта беженцы из Украины смогут получить в Молдове временную защиту сроком на год. Этот статус предоставляет вынужденным переселенцам право на проживание, работу, социальную и медицинскую помощь.