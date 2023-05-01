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Тестируйся на ВИЧ

Тестируйся на ВИЧ

Во второй половине мая В Приднестровья пройдет акция «Тестируйся на ВИЧ». В эти дни Республиканский диспансер по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов совместно с неправительственными организациями НП «Альянс Общественного здоровья» и ОО «Тринити» планируют проведение цикла мероприятий, включающих в себя экспресс-тестирование и распространение информационных материалов о путях передачи ВИЧ-инфекции, профилактике заболевания и его лечении.

С 13 по 26 мая 2023 года выездные бригады проведут бесплатное тестирование в городах и районах республики.

Пройти обследование можно по следующему графику:

- 15 мая с 14:00 часов в центре поселка Первомайск;

- 17 мая с 16:30 часов у Сквера авиаторов в Тирасполе;

- 18 мая с 16:30 часов на аллее г. Слободзея;

- 19 мая с 10:00 часов в центре г. Рыбница;

- 20 мая с 10:00 часов у рынка г. Григориополь;

- 21 мая в 9:30 часов в районе Екатерининского парка Тирасполя;

- 24 мая в 14:00 часов в центре Днестровска;

- 26 мая в 10:00 часов в центре Каменки.

ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание. Определить по внешнему виду наличие у человека ВИЧ-инфекции невозможно. Исключительных симптомов, характерных только для данного заболевания, нет. Человек способен передавать ВИЧ-инфекцию с того момента, как вирус попал в его организм, в этом и заключается опасность болезни.

«Тест на ВИЧ – это единственный способ своевременно выявить заболевание и начать лечение, благодаря чему ВИЧ-позитивный человек может прожить долгую полноценную жизнь», - напоминают в Республиканском диспансере по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов.

источник : NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:45
  • DTV
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