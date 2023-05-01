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В Григориопольском районе сотрудники ГАИ задержали трёх пьяных водителей

В Григориопольском районе сотрудники ГАИ задержали трёх пьяных водителей

Вечером 12 мая в селе Виноградное Григориопольского района инспекторы ГАИ остановили мопед Honda Dio. Как сообщила пресс-служба МВД, за рулём находился 66-летний мужчина.

Водительских прав он не имел, так как в автошколе никогда не учился. Разговаривая с водителем, милиционеры почувствовали исходивший от него запах алкоголя. Сельчанина на месте освидетельствовали на состояние опьянения. Результат исследования – 0,535 мг/л. Мужчина привлечён к админответственности по пункту 3 статьи 12.8 Кодекса ПМР об административных правонарушениях. Ему грозит штраф до 2760 рублей ПМР или до 15 суток административного ареста.

Спустя два часа на улице Ленина в селе Красногорка инспекторы дорожно-патрульной службы остановили Opel. Водитель предъявил документы на проверку. Сотрудники ГАИ обратили внимание на резкий запах спиртного, который исходил от мужчины. С помощью алкотестера милиционеры определили: 27-летний водитель сел за руль в алкогольном опьянении. Прибор показал 1,070 мг/л. Согласно пункту 1 статьи 12.8 КоАП ПМР, жителю села Парканы грозит штраф до 3680 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ночью 13 мая в Григориополе, в переулке Мира, был остановлен Volkswagen. Управлявший им 18-летний парень также был за рулём пьяным. Результат проведённого с помощью алкотестера исследования – 0,735 мг/л. Сотрудники ГАИ привлекли молодого человека к админответственности. Наказание – штраф до 3680 рублей ПМР и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.
  • Сегодня, 15:57
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