Скриншот трансляции выступления Василия Небензи в ООН — ТК «Смотри»
Продовольствие, вывезенное с Украины в рамках зерновой сделки, попросту распродается американскими компаниями. Об этом 15 мая заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
Все продовольствие с Украины, вывезенное в рамках «черноморской инициативы», шло не на нужды голодающих стран, а на коммерческие поставки. По словам Небензи, Запад всегда ставит свои интересы на первое место, и теперь большая часть средств, вырученных в рамках сделки, вернется на счета западных корпораций. Еще одна часть осядет в офшорах украинских и американских чиновников, передаёт eadaily.com
По состоянию на 4 мая 40% всей продукции, вывезенной по зерновому коридору, ушло в страны ЕС.
«Доля беднейших стран в подобных закупках не дотягивает и до 3%», — заявил Василий Небензя. Также украинская сторона отказывалась даже обсуждать вопрос об экспорте аммиака и выдвигала все новые условия, не прописанные ранее.
«Год мы не видим ни малейших подвижек по выполнению второй части пакетной сделки», — резюмировал постпред России при ООН.
Украина не первый раз уличается в нарушении условий и невыполнении обещаний. Страны Запада, в свою очередь, активно противятся поставкам российского зерна, несмотря на все усилия ООН по его возврату на мировой рынок, подчеркнул постпред РФ.